Bei Frankreich-Aktien können Anleger aktuell einiges holen. Denn viele dieser Werte weisen aktuell sehr niedrige KGVs auf und bieten gleichzeitig hohe Dividenden - von zum Teil über 10 Prozent. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Frankreich-Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden

Bloomberg Hohe Dividenden, niedrige KGVs

Hätten Sie gedacht, dass Aktien wie ATOS, Renault oder Stellantis Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) von um die 3,0 für 2024 aufweisen? Alle drei Konzerne aus Frankreich sind Schwergewichte, weisen aktuell aber sehr günstige Bewertungen auf. So weist das französische Cloud-Unternehmen ATOS aktuell ein KGV von lediglich 2,7 und eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent auf. Allerdings stürzte der Kurs zuletzt herb ab, weswegen Anleger auf jeden Fall Vorsicht walten lassen.

Besser im Chart sieht es derweil bei der Renault-Aktie aus. Diese befindet sich wieder in einem Aufwärtstrend und konnte die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigen. Mit einem KGV von 2,9 und einer Dividendenrendite von 3,66 Prozent ist auch diese Frankreich-Aktie gut bewertet. Anleger achten bei Renault darauf, dass das Papier über der 200-Tage-Linie bleibt. Wird auch die 50-Tage-Linie zurückerobert, so ergibt sich ein Kaufsignal.

Und auch bei Stellantis, dem Auto-Konglomerat, sieht es im Chart gut aus. Die Stellantis-Aktie korrigierte bis auf die 50-Tage-Linie, kann sich aber darüber halten. Hält dieser Trend an, so können Anleger weiter zugreifen bei der Aktie, die ein KGV von 3,2 für 2024 und eine Dividendenrendite von 8,94 Prozent bietet.

Bis zu 17,16 Prozent Dividendenrendite bei Frankreich-Aktien

Doch es geht sogar noch mehr Dividende. Denn die höchsten Dividenden in Frankreich bieten aktuell die Immobilien-Unternehmen Unibail Rodamco-Westfield mit 10,18 Prozent, Mercialys mit 11,84 Prozent und Nexity mit 17,16 Prozent. Diese Dividenden sind so hoch, weil die Immobilien-Unternehmen in den vergangenen Monaten ordentlich an Wert verloren. Doch zuletzt drehten die Kurse wieder. Dividendenjäger sollten sich aber bewusst machen, dass diese Aktien noch etwas riskant sind.

Und lesen Sie auch: Sehr niedrige KGVs bei Japan Aktien und gleichzeitig hohe Dividenden mit bis zu 4,82 Prozent Dividendenrendite

oder: Mega günstig PLUS mega hohe Dividenden bei diesen 15 Industrie-Aktien aus Amerika und Europa