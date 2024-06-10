Unternehmensprofil

Die Shimano Inc. ist weltweit bekannt für ihre Fahrradkomponenten. Dazu gehören Gangschaltwerke, Antriebskomponenten, Bremsen und Bremskomponenten sowie sonstige Fahrradkomponenten und verwandte Produkte. Weniger bekannt sind die Aktivitäten des Geschäftsfelds Angelgeräte, in dem u.a. Rollen und Ruten hergestellt und vermarktet werden. Das Segment Sonstiges betrifft insbesondere Rudergeräte.

Offizielle Webseite: https://www.shimano.com/