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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Shimano Inc

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WKN 865682
ISIN JP3358000002
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 445,50 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 285,46 -
    Rendite (%) 1,33 -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Shimano Inc. ist weltweit bekannt für ihre Fahrradkomponenten. Dazu gehören Gangschaltwerke, Antriebskomponenten, Bremsen und Bremskomponenten sowie sonstige Fahrradkomponenten und verwandte Produkte. Weniger bekannt sind die Aktivitäten des Geschäftsfelds Angelgeräte, in dem u.a. Rollen und Ruten hergestellt und vermarktet werden. Das Segment Sonstiges betrifft insbesondere Rudergeräte.

    Offizielle Webseite: https://www.shimano.com/

    Aktionärsverteilung