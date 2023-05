Aktien für die Ewigkeit wie Berkshire Hathaway, Microsoft, Allianz, Walt Disney, Apple, Mercedes oder Linde können Anleger sich ins Depot legen und für immer halten. Auch aktuell bieten einige dieser Aktien gute Kurspotenziale. Worauf Anleger achten sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Aktien für die Ewigkeit wie Allianz, Apple, Mercedes oder Microsoft mit viel Kurspotenzial

Aktien für die Ewigkeit

Aktuell bietet das weltweit agierende Rohstoff-Unternehmen Anglo American mit 33,87 Prozent am meisten Kurspotenzial laut den Analysten bei Bloomberg. Dahinter folgt der niederländische Chemie-Konzern Koninklijke DSM mit 29 Prozent und der deutsche Autobauer Mercedes mit 28,5 Prozent Kurspotenzial.

Doch was sind die Aktien für die Ewigkeit überhaupt? Diese Liste aus 30 Werten hat die BÖRSE ONLINE Redaktion sorgfältig zusammengestellt. Es sollen diejenigen Aktien enthalten sein, von denen wir glauben, dass sie langfristig immer weiter steigen und so den Wert der Aktionäre vermehren. Investieren können Anleger in ausgewählte Einzeltitel oder auch in ein Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index, er die obigen 30 Aktien alle enthält.

Allianz, Apple, Microsoft, McCormick, General Mills und Co: Diese Aktien bieten viel und wenig Kurspotenzial

Schauen wir uns die Liste weiter an, so bieten auch die Allianz-Aktie mit 10,5 Prozent und Microsoft mit 8,2 Prozent annehmbare Kurspotenziale. Bei der Apple-Aktie wird es mit einer Kurschance von 1,7 Prozent schon etwas dünn.

Gar kein Potenzial scheinen für die Analysten bei Bloomberg aktuell die Aktien von L´Oreal, Church&Dwight, Coloplast, General Mills sowie McCormick zu bieten. Allerdings müssen Analysten nicht immer richtig liegen. Für Anleger bietet es sich deswegen an, das Risiko immer auf mehrere Schultern zu verteilen.

Übrigens, lesen Sie auch: Bis zu 62 Prozent Kurspotenzial mit deutschen Aktien wie Vonovia, Volkswagen, Deutsche Bank, Porsche, Infineon und Co