Allianz, Mercedes, LVMH, Linde, Microsoft und Co: Welche Aktien für die Ewigkeit sind jetzt günstig bewertet und bieten hohe Dividenden? Wer bis zu 7,64 Prozent Dividendenrendite bezahlt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Aktien für die Ewigkeit mit bis zu 7,64 Prozent Dividendenrendite

Aktien für die Ewigkeit

Von den 30 Aktien für die Ewigkeit-Aktien zahlt tatsächlich die Mercedes-Aktie die höchste Dividende mit ganzen 7,64 Prozent Dividendenrendite. Dabei ist die deutsche Auto-Aktie auch noch das günstigste Papier aller 30 Aktien mit einem KGV von 5,4.

Die anderen Aktien haben oft gar nicht mal so ein geringes KGV. Dennoch ergeben sich sehr schöne hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen Aktien:

Allianz, Mercedes, LVMH, Linde, Microsoft und Co mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Dabei befinden sich alle 30 Aktien gebündelt in unserem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index in welchen Anleger per Zertifikat investieren können.

Grundsätzlich sind dabei die beiden deutschen Aktien von Mercedes und der Allianz die günstigsten Aktien. Denn auch die Allianz-Aktie bietet mit einem KGV von 9,6 und einer Dividendenrendite von 5,61 Prozent eine schöne Kombination aus hoher Dividende und niedrigem KGV.

Doch auch die Mining-Unternehmen Anglo American (12,6 KGV und 2,65 Prozent Dividendenrendite) und Newmont (13,2 KGV und 2,39 Prozent Dividendenrendite) weisen eine günstige Bewertung auf.

Bei den üblichen Dauerläufern wie etwa Microsoft oder Linde sieht das allerdings anders aus. Weil diese Aktien sukzessive steigen, ergibt sich hier nicht so oft eine Unterbewertung. Die Microsoft-Aktie weist aktuell ein KGV von 31,1 und eine Dividendenrendite von 0,72 Prozent auf. Und die Linde-Aktie sieht nur unwesentlich besser aus mit einem KGV von 25,6 und einer Dividendenrendite von 1,27 Prozent. Diese Aktien sind zwar nicht günstig, steigen dafür aber schön.

Eine Aktie, die zuletzt nicht mehr so schön stieg und deswegen etwas günstiger ist, ist dafür die LVMH-Aktie. Diese weist mittlerweile ein KGV von 21,0 und eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent auf. Gar nicht mal so schlecht.

