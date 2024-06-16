Unternehmensprofil

Die sino Aktiengesellschaft ist der einzige deutsche Online-Broker, der ausschließlich Heavy Trader betreut. Die sino AG hat sich im Markt für Online-Brokerage auf die Nische der äußerst handelsaktiven Anleger (sogenannte Heavy Trader) spezialisiert. Diesen bietet die Gesellschaft mit sino MX-PRO, sino X-GO! Und sino X2GO! Spezielle, auf die besonderen Bedürfnisse zugeschnittene Handelsplattformen an. Heavy Trader verfügen nach Definition von sino über ein Depotvolumen von mindestens 25.000 Euro und wickeln wenigstens 30 Orders oder ein Handelsvolumen von 750.000 Euro pro Quartal ab. Die Ausführung der wertpapiertechnischen Abwicklung der Kundenorders übernimmt die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Provisionen für die Ausführung der Kundenorders legen sino und HSBC Trinkaus den Angaben zufolge einvernehmlich fest; sino erhält einen Teil davon. Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position Provisionserträge ausgewiesen.

Offizielle Webseite: https://www.sino.de