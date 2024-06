Trade Republic ist eine der beeindruckendsten Unternehmensstorys in der Finanzbranche in den vergangenen Jahren. Leider ist der Wachstumsgarant der deutschen Fintech-Szene nicht börsennotiert. Doch mit dieser Aktie können Anleger von dem Erfolg des Neobrokers profitieren und gleichzeitig noch ein massives Schnäppchen machen.

Trade Republic ist in den vergangenen Jahren ein echtes Erfolgsmodell in Deutschland und ganz Europa geworden. Niedrige Handelskosten sowie kostenlose Sparpläne hatten Kunden ursprünglich zu dem Neobroker gezogen. Inzwischen gibt es eine viel größere, noch attraktivere Produktpalette in Form von Zinsen, Debitkarte mit Saveback und entstehendem Girokonto.

Doch bisher glaubten viele Anleger von Trade Republics Entwicklung nur als Kunde profitieren zu können. Doch weit gefehlt: Auch wenn es bisher kein IPO des Neobrokers gab, gibt es eine Aktie, mit der Anleger von der Wertentwicklung profitieren können.

Mit dieser Aktie können Anleger massiv vom Erfolg von Trade Republic profitieren

Die Rede ist dabei von der Sino Aktiengesellschaft, einem Anbieter von Brokerdienstleistungen für besonders aktive Trader. Dieses Unternehmen unterhält neben dem klassischen Geschäft nämlich ein Beteiligungsportfolio, in das es 2017 auch Trade Republic geschafft hat.

Heute hält Sino noch rund 2,3 Prozent des gesamten Anteils an dem Neobroker, was laut Stand der letzten Bewertung (2022) einem Wert von 115 Millionen Euro entspricht. Mit der aktuellen Marktkapitalisierung von Sino von 121 Millionen Euro und dem Umstand, dass sich Vergleichswerte zu Trade Republic seit 2022 an der Börse positiv entwickelt haben, drängt sich hier der Verdacht eines echten Schnäppchens auf.

Doch lohnt es sich für Anleger, die Aktien der Sino zu kaufen?

Können Anleger mit dieser Aktie ein Schnäppchen machen?

Grundsätzlich sollte derjenige, der an die erfolgreiche Entwicklung von Trade Republic glaubt, Sino Aktien kaufen, wie es schon ein Artikel in der FAZ vor einigen Wochen nahegelegte. Denn momentan notiert die Aktie (vermutlich) unter dem Wert ihrer Beteiligung an dem Neobroker, wenn man davon ausgeht, dass die Bewertung in den vergangenen zwei Jahren gestiegen ist.

Trotzdem sollten Anleger keine massiven Kurssprünge bei dem Titel erwarten, denn an der Börse kann es lange dauern, bevor ein Bewertungsabschlag abgebaut ist. Erst ein IPO von Trade Republic oder ein Verkauf an einen größeren Investor, könnte das volle Potenzial der Aktie freisetzen.

