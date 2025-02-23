Unternehmensprofil

Skyworks Solutions, Inc. und ihre Tochtergesellschaften befähigen die Revolution des Wireless Networking, wie das Unternehmen berichtet. Seinen analogen Halbleiter verbinden Menschen, Orte und Dinge und überspannen eine Reihe von neuen und bisher ungeahnten Anwendungen in der Automobil-, Breitband, Mobilfunk-Infrastruktur, vernetztem Zuhause, Industrie, Medizin, Militär, Smartphone, Tablet und tragbaren Märkten. Schlüsselkunden sind Arris, Bose, Cisco, Dell, Ericsson, Foxconn, Fujitsu, General Electric, Google, Honeywell, HTC, Huawei, Landis & Gyr, Lenovo, LG Electronics, Microsoft, Nest, Netgear, Northrop Grumman, Rockwell Collins, Samsung , Sonos und ZTE. Konkurrenten sind Analog Devices, Avago Technologies, Linear Technology, Maxim Integrated Products, Murata Manufacturing, NXP, Qualcomm und Qorvo.

Offizielle Webseite: https://www.skyworksinc.com