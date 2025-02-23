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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Skyworks Solutions

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WKN 857760
ISIN US83088M1027
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,03 3,95 4,09 4,18 4,77
    Nettogewinn (Mrd) 0,75 0,76 0,48 0,60 0,98
    Gewinn/Aktie 2,25 1,49 3,09 3,72 6,17
    Dividende/Aktie 1,99 2,12 0,71 2,74 2,54
    Rendite (%) 3,19 4,00 0,92 2,77 2,58
    KGV 12,50 12,35 24,95 26,57 15,98
    KUV 2,32 2,39 3,02 3,78 3,30

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Skyworks Solutions, Inc. und ihre Tochtergesellschaften befähigen die Revolution des Wireless Networking, wie das Unternehmen berichtet. Seinen analogen Halbleiter verbinden Menschen, Orte und Dinge und überspannen eine Reihe von neuen und bisher ungeahnten Anwendungen in der Automobil-, Breitband, Mobilfunk-Infrastruktur, vernetztem Zuhause, Industrie, Medizin, Militär, Smartphone, Tablet und tragbaren Märkten. Schlüsselkunden sind Arris, Bose, Cisco, Dell, Ericsson, Foxconn, Fujitsu, General Electric, Google, Honeywell, HTC, Huawei, Landis & Gyr, Lenovo, LG Electronics, Microsoft, Nest, Netgear, Northrop Grumman, Rockwell Collins, Samsung , Sonos und ZTE. Konkurrenten sind Analog Devices, Avago Technologies, Linear Technology, Maxim Integrated Products, Murata Manufacturing, NXP, Qualcomm und Qorvo.

    Offizielle Webseite: https://www.skyworksinc.com

    Aktionärsverteilung