Sieben Aktien müssen die US-Technologie-Börse Nasdaq verlassen - und sechs neue kommen hinzu. Was Anleger jetzt zur jährlichen Indexanpassung wissen müssen und was das für Nasdaq-ETFs bedeutet.

Einmal im Jahr wird die US-Technologie-Börse Nasdaq in ihrer Zusammensetzung angepasst. Dazu schreibt der Börsenbetreiber in einer Mitteilung vom vergangene Freitag: "Der Nasdaq-100-Index setzt sich aus den 100 größten Nicht-Finanzunternehmen zusammen, die an der Nasdaq-Börse notiert sind, und stammt aus dem Januar 1985, als er zusammen mit dem Nasdaq Financial-100-Index eingeführt wurde, der aus den 100 größten Finanzwerten an der Nasdaq besteht."

Und diese sieben Aktien müssen den Index verlassen:

Splunk, Baidu, DocuSign und Co - Diese Tech-Aktien müssen die Nasdaq verlassen

Ab dem 19. Dezember muss die Nasdaq ohne diese sieben Aktien auskommen:

Splunk

VeriSign

Skywork Solutions

Baidu

Match Group

DocuSign

NetEase

Dabei fällt auf, dass dies einige Aktien sind, die noch in der Corona-Pandemie stark gestiegen sind. Doch durch ihren Kursverfall müssen diese Aktien weichen und machen diesen sechs neuen Aktien Platz:

Rivian, Warner BrosDiscovery und Co - Diese Aktien steigen in den Nasdaq auf

Weil es im vergangenen Jahr einen Aktiensplit bei Exelon gab, aus dem Constellation Energy neu hervorging, waren bislang 101 Aktien im Nasdaq. Diese Anzahl wird nun wieder korrigiert, indem nur sechs neue Unternehmen für die sieben Absteiger nachrücken. Und diese Tech-Aktien schafften es in den Nasdaq:

CoStar Group

Rivian Automotive

Warner Bros Discovery

Global Foundries

Baker Hughes Company

Diamondback Energy

Doch was bedeuten diese Änderungen für den Nasdaq-ETF?

Nasdaq-ETF: Diese Änderungen wird es geben

Natürlich wird es auch beim beliebten Nasdaq-ETF zu Änderungen kommen. Aber die meisten sollten für Anleger eher unmerklich vonstatten gehen. Denn die sieben Absteiger werden aus den ETFs geschmissen und die sechs neuen Aktien werden in den Nasdaq-ETF aufgenommen. Am Kurs der ETFs oder an der Performance sollte sich wenig ändern. Vielmehr kommen trendstarke Unternehmen hinzu und solche mit schwacher Performance verlassen den Index. Und diese beiden ETFs sind die besten US-Technologie-ETFs:

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Amundi ETF Nasdaq 100 UCITS ETF USD

Übrigens: Die Nasdaq gab die Index-Neuerung am 9. Dezember bekannt. Wirksam wird sie aber erst zum Handelsstart am Montag, 19. Dezember 2022.