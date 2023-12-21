Unternehmensprofil

Die Softing AG entwickelt komplexe, qualitativ hochwertige Software, Hardware und Systeme für die Steuerung und Kommunikation zwischen Maschinen und Bauteilen. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Automatisierungstechnik und Fahrzeugelektronik spezialisiert und ist in die Segmente "Industrial", "Automotive", "IT Networks" und "Holding" gegliedert. Flankierend dazu werden Beratung, Analysen, Studien und Schulungen zu den Softing-Produkten angeboten. Neben kundenspezifischen Projekten verkauft Softing zunehmend eigene Produkte.

Offizielle Webseite: https://www.softing.com