Softing
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WKN 517800
ISIN DE0005178008
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Softing
dpa-AFX News zu Softing
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EQS-Adhoc: Softing AG beschließt Barkapitalerhöhung in Höhe von 10 % unter Ausschluss des Bezugsrechts (deutsch)
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EQS-News: Softing veröffentlicht Guidance 2026: Erholung in den Kernmärkten und signifikante Ergebnisverbesserung erwartet (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|96,50
|91,50
|88,48
|100,67
|120,00
|Nettogewinn (Mio)
|2,70
|0,90
|-5,37
|-1,57
|-5,71
|Gewinn/Aktie
|0,25
|0,08
|-0,54
|-0,17
|-0,63
|Dividende/Aktie
|0,13
|0,13
|-
|0,13
|0,10
|Rendite (%)
|5,56
|5,56
|-
|4,25
|1,89
|KGV
|9,36
|29,25
|-
|-
|-
|KUV
|0,26
|0,29
|0,28
|0,30
|0,40
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Softing AG entwickelt komplexe, qualitativ hochwertige Software, Hardware und Systeme für die Steuerung und Kommunikation zwischen Maschinen und Bauteilen. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Automatisierungstechnik und Fahrzeugelektronik spezialisiert und ist in die Segmente "Industrial", "Automotive", "IT Networks" und "Holding" gegliedert. Flankierend dazu werden Beratung, Analysen, Studien und Schulungen zu den Softing-Produkten angeboten. Neben kundenspezifischen Projekten verkauft Softing zunehmend eigene Produkte.
Offizielle Webseite: https://www.softing.com