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Softing

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WKN 517800
ISIN DE0005178008
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 96,50 91,50 88,48 100,67 120,00
    Nettogewinn (Mio) 2,70 0,90 -5,37 -1,57 -5,71
    Gewinn/Aktie 0,25 0,08 -0,54 -0,17 -0,63
    Dividende/Aktie 0,13 0,13 - 0,13 0,10
    Rendite (%) 5,56 5,56 - 4,25 1,89
    KGV 9,36 29,25 - - -
    KUV 0,26 0,29 0,28 0,30 0,40

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Softing AG entwickelt komplexe, qualitativ hochwertige Software, Hardware und Systeme für die Steuerung und Kommunikation zwischen Maschinen und Bauteilen. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Automatisierungstechnik und Fahrzeugelektronik spezialisiert und ist in die Segmente "Industrial", "Automotive", "IT Networks" und "Holding" gegliedert. Flankierend dazu werden Beratung, Analysen, Studien und Schulungen zu den Softing-Produkten angeboten. Neben kundenspezifischen Projekten verkauft Softing zunehmend eigene Produkte.

    Offizielle Webseite: https://www.softing.com

    Aktionärsverteilung