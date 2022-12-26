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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Sysco

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WKN 859121
ISIN US8718291078
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 89,36 84,38 81,37 78,84 76,32
    Nettogewinn (Mrd) 2,37 2,21 1,83 1,96 1,77
    Gewinn/Aktie 4,91 4,01 3,74 3,90 3,49
    Dividende/Aktie 2,23 2,16 2,07 2,01 1,97
    Rendite (%) 2,61 2,61 2,76 2,82 2,66
    KGV 17,24 18,06 20,06 18,31 21,26
    KUV 0,46 0,47 0,45 0,45 0,49

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Sysco Corp. ist (mit ihren Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen) der größte nordamerikanische Händler von Lebensmitteln und verwandten Produkten in erster Linie für die Foodservice oder Außer-Haus-Lebensmittelindustrie. Sysco bietet Produkte und Dienstleistungen für rund 425.000 Kunden, darunter Restaurants, Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen, Beherbergungsbetrieben und sonstige Foodservice-Kunden.

    Offizielle Webseite: https://www.sysco.com

    Aktionärsverteilung