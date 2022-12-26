Sysco
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WKN 859121
ISIN US8718291078
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Sysco
dpa-AFX News zu Sysco
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|89,36
|84,38
|81,37
|78,84
|76,32
|Nettogewinn (Mrd)
|2,37
|2,21
|1,83
|1,96
|1,77
|Gewinn/Aktie
|4,91
|4,01
|3,74
|3,90
|3,49
|Dividende/Aktie
|2,23
|2,16
|2,07
|2,01
|1,97
|Rendite (%)
|2,61
|2,61
|2,76
|2,82
|2,66
|KGV
|17,24
|18,06
|20,06
|18,31
|21,26
|KUV
|0,46
|0,47
|0,45
|0,45
|0,49
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Sysco Corp. ist (mit ihren Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen) der größte nordamerikanische Händler von Lebensmitteln und verwandten Produkten in erster Linie für die Foodservice oder Außer-Haus-Lebensmittelindustrie. Sysco bietet Produkte und Dienstleistungen für rund 425.000 Kunden, darunter Restaurants, Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen, Beherbergungsbetrieben und sonstige Foodservice-Kunden.
Offizielle Webseite: https://www.sysco.com