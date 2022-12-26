Unternehmensprofil

Sysco Corp. ist (mit ihren Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen) der größte nordamerikanische Händler von Lebensmitteln und verwandten Produkten in erster Linie für die Foodservice oder Außer-Haus-Lebensmittelindustrie. Sysco bietet Produkte und Dienstleistungen für rund 425.000 Kunden, darunter Restaurants, Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen, Beherbergungsbetrieben und sonstige Foodservice-Kunden.

Offizielle Webseite: https://www.sysco.com