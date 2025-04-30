Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Thermo Fisher Scientific Inc.

%
H T
WKN 857209
ISIN US8835561023
Börse -
Stand -
Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc.

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc.

    dpa-AFX News zu Thermo Fisher Scientific Inc.

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Thermo Fisher Scientific Inc.

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 50,32 47,86 44,56 42,88 42,86
    Nettogewinn (Mrd) 10,12 9,33 6,72 6,34 5,96
    Gewinn/Aktie 22,84 20,08 17,77 16,58 15,52
    Dividende/Aktie 1,96 1,84 1,72 1,56 1,40
    Rendite (%) 0,34 0,32 0,30 0,30 0,26
    KGV 20,89 22,87 32,61 31,38 34,20
    KUV 4,20 4,46 4,91 4,64 4,79

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Thermo Fisher Scientific versteht sich als der weltweit führende Partner der Wissenschaft. Das Unternehmen betreut mehr als 400.000 Kunden in der Pharma- und Biotech-Industrie, in klinischen und diagnostischen Einrichtungen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Behörden sowie Umwelt-, Industriequalitäts- und Verarbeitungskontrolleinrichtungen. Thermo Fisher arbeitet mit den Hauptmarken Thermo Scientific (Technologien für die Massenspektrometrie, Chromatographie, Molekülspektroskopie, Zellkultur, Bioverfahrenstechnik Produktion, Allergietests, anatomische Pathologie und Prozesskontrolle, unter anderem), Applied Biosystems (integrierte Instrumentensysteme, Reagenzien und Software für genetische), Invitrogen (Lösungen für die Zellanalyse und Biologie, Durchflusszytometrie, Proteinexpression, die synthetische Biologie), Fisher Scientific (Laborausrüstungen, Chemikalien, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen) und Einheit Lab Services (Dienstleistungen auf Unternehmensebene bis hin zu einzelnen Instrumenten und Laborgeräte).

    Offizielle Webseite: https://www.thermofisher.com

    Aktionärsverteilung