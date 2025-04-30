Thermo Fisher Scientific Inc.

Unternehmensprofil

Thermo Fisher Scientific versteht sich als der weltweit führende Partner der Wissenschaft. Das Unternehmen betreut mehr als 400.000 Kunden in der Pharma- und Biotech-Industrie, in klinischen und diagnostischen Einrichtungen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Behörden sowie Umwelt-, Industriequalitäts- und Verarbeitungskontrolleinrichtungen. Thermo Fisher arbeitet mit den Hauptmarken Thermo Scientific (Technologien für die Massenspektrometrie, Chromatographie, Molekülspektroskopie, Zellkultur, Bioverfahrenstechnik Produktion, Allergietests, anatomische Pathologie und Prozesskontrolle, unter anderem), Applied Biosystems (integrierte Instrumentensysteme, Reagenzien und Software für genetische), Invitrogen (Lösungen für die Zellanalyse und Biologie, Durchflusszytometrie, Proteinexpression, die synthetische Biologie), Fisher Scientific (Laborausrüstungen, Chemikalien, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen) und Einheit Lab Services (Dienstleistungen auf Unternehmensebene bis hin zu einzelnen Instrumenten und Laborgeräte).

Offizielle Webseite: https://www.thermofisher.com