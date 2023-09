Morgan Stanley empfiehlt jetzt diese drei unbekannten Aktien aus Amerika jetzt dringend zum Kauf. Dabei haben die Titel bis zu 40 Prozent Kurspotenzial in den kommenden zwölf Monaten laut den Experten.

Die Zeiten an der Börse werden wieder unsicherer und viele Anleger fühlen sich mit einigen Positionen in ihrem Portfolio nicht mehr allzu wohl. Aus diesem Grund ist es für Morgan Stanley jetzt Zeit auf solide und defensive Wachstumswerte zu setzen, die zwar in einer Krise stabil bleiben aber nach vorn gerichtet auch Zukunftspotenzial bieten.

Drei Aktien klare Kaufkandidaten mit bis zu 40 Prozent Kurspotenzial

Besonders diese drei Aktien sind dabei für die Analysten des Geldhauses spannend, denn diese bieten laut den Experten jetzt bis zu 40 Prozent Kurspotenzial in den kommenden zwölf Monaten:

Howmet Aerospace (Kurspotenzial laut Morgan Stanley: 31 Prozent)

Der erste Wert ist dabei der Luft- und Raumfahrtkomponentenlieferant Howmet Aerospace. Dieser unbekannte amerikanische Wachstumswert profitiert vor allem von der großen Nachfrage nach Jet-Teilen.

Die Analysten von Morgan Stanley glauben auch daran, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt und sehen 31 Prozent Potenzial für das Papier. Der Konsens der Marktbeobachter geht dagegen von 16 Prozent aus.

Thermo Fisher (Kurspotenzial laut Morgan Stanley: 27 Prozent)

Etwas weniger Kurspotenzial sehen die Experten der US-Großbank dagegen bei einem der weltweit größten Laborausstatter und Medizintechnikanbieter Thermo Fisher. Hier erwarten die Analysten aber trotz der zuletzt schlechten Ergebnisse des Unternehmens immer noch eine Kurssteigerung um 27 Prozent.

Zu einem ähnlichen Konsens kommen auch die restlichen Experten der WallStreet, welche für das Papier ein Kurspotenzial von 24 Prozent als möglich erachten.

Zoetis (Kurspotenzial laut Morgan Stanley: 40 Prozent)

Deutlicher optimistischer als der Gesamtmarkt sind die Analysten von Morgan Stanley allerdings beim Tiergesundheitsanbiter Zoetis. Bei der Pfizer-Abspaltung, die inzwischen in 100 Nationen weltweit aktiv ist, sehen die Experten bis zu 40 Prozent Kurspotenzial.

Wegen einer Bewertung mit KGV 32 sind die meisten Marktbeobachter aber etwas skeptischer für den 81 Milliarden US-Dollar schweren Konzern. Der Konsens der WallStreet lautet hier: 23 Prozent Potenzial nach oben.

Lesen Sie auch:

Dividenden-Aktien mit Super-Lauf: Bis zu 6,77 Prozent Dividendenrendite und steigende Kurse

Oder:

Festgeld-Wahnsinn geht weiter: Nächster Anbieter erhöht Zinsen auf weit mehr als 4 Prozent pro Jahr