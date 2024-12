Was sind die besten Aktien der Welt? Wir haben die große Analyse mit dem berühmten MSCI World Index gewagt und sind auf die zehn besten Kandidaten wie Nvidia und Deutsche Telekom gestoßen, die womöglich die besten Aktien sein könnten, die Sie nächstes Jahr kaufen können.

Das nächste Jahr steht bereits in den Startlöchern – was sind die besten Aktien der Welt, die man 2025 kaufen kann? Um das herauszufinden, haben wir den berühmten MSCI World Index und seine Komponenten unter die Lupe genommen. Denn mit diesem kann man sozusagen auf die Wertentwicklung der gesamten Weltwirtschaft setzen (Schwellenländer, auch China, ausgenommen).

Fast 1.400 Aktien umfasst der Index derzeit – doch was sind die besten davon, die man für das neue Jahr kaufen kann? Anders gesagt: Was sind die besten Aktien der Welt?

Die 10 besten Aktien der Welt für 2025

Um den MSCI World Index auf Herz und Nieren zu prüfen, verwendeten wir das Stock Screening Tool des Finanzportals „TipRanks“. Mithilfe von diesem kann man eine Vielzahl an Aktien anhand unterschiedlichster Kriterien untersuchen.

Wir ließen das Tool also über den MSCI World laufen und wiesen es an, nur Aktien mit einer Kurschance von mindestens 20 Prozent zu zeigen. Außerdem sollten die jeweiligen Kandidaten mit einem „Strong Buy“-Rating von der Mehrheit der Analysten bewertet werden. Zudem haben wir uns bei der Auswahl auf die Large-Caps beschränkt – alle Aktien verfügen also über eine Marktkapitalisierung von mindestens zehn Milliarden US-Dollar.

Um aber auch ganz sicher zu gehen, dass es sich hier um die besten Aktien der Welt handelt, stellten wir das Tool zudem so ein, uns nur Aktien zu zeigen, die beim Smart Score eine Bewertung von „Outperform“ erhalten.

Der Smartscore bewertet Aktien auf einer Skala von eins bis zehn, basierend auf acht unterschiedlichen Kriterien. Dabei fließen nicht nur klassische Faktoren wie Fundamentaldaten und technische Analyse in die Bewertung ein. Das Tool berücksichtigt zudem Analystenmeinungen, Insider-Transaktionen, Einschätzungen von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefonds, die Anlegerstimmung sowie Nachrichtenmeldungen. Mithilfe intelligenter Algorithmen durchsucht das System Tausende von Websites, analysiert Informationen und erkennt Begriffe, die sich auf eine bestimmte Aktie beziehen. Anschließend wird untersucht, ob die allgemeine Stimmung bullish oder bearish ist. Auf Basis dieser acht Faktoren wird ein Smartscore berechnet. Aktien mit einem Score von eins bis drei gelten als "Underperform", Werte zwischen vier und sieben werden als "Neutral" eingestuft, und ein Score von acht bis zehn signalisiert "Outperform".

Und folgende zehn geniale Kandidaten kamen dabei heraus:

Aktie Kursziel in US-Dollar Kurschance in Prozent Smart Score Micron Technology 153 41 8 Conocophillips 135 36 8 Nvidia 177 34 10 Ge Aerospace 214 29 9 Shell 3.118p 29 9 Danaher Corp 289 23 9 Thermo Fisher 653 23 9 Deutsche Telekom 36€ 21 9 Coca-Cola 75 20 9 CSL Limited AU$333,6 19 8

