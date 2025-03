Turbulenzen an den US-Börsen erschüttern selbst die stärksten Aktien – doch sind die jüngsten Abverkäufe wirklich gerechtfertigt? Nvidia, Microsoft und Co. bieten jetzt historische Kaufchancen, die clevere Anleger nicht verpassen sollten. Welche Mega-Cap-Giganten jetzt besonders attraktiv sind.

Seit Jahresbeginn verläuft der Handel an den US-Börsen äußerst volatil. Unsicherheiten rund um die Politik von US-Präsident Donald Trump, Handelszölle, die zunehmende KI-Konkurrenz aus China – etwa durch DeepSeek – sowie geopolitische Krisen verunsichern Anleger.

Weltklasse-Aktien wie Nvidia, die 2023 noch außergewöhnlich gut performt haben, verzeichnen seit Jahresbeginn teils zweistellige Verluste. Auch die Kryptowährung Bitcoin kämpft mit starken Abflüssen, während der sonst so starke S&P 500 Index nahezu unverändert notiert. Zum Vergleich: Der DAX, der traditionell als eher träge wachsender Index gilt, liegt bereits zweistellig im Plus.

Doch stellt sich die Frage: Sind diese Abverkäufe tatsächlich gerechtfertigt oder vor allem auf panikartige Reaktionen der Märkte zurückzuführen? Fakt ist: Nvidia bewies erst in dieser Woche mit der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen, dass es sich weiterhin um ein solides Unternehmen mit starken Wachstumsperspektiven handelt. Der aktuelle Abverkauf bei Weltklasse-Aktien wie Nvidia, Microsoft und Co. erscheint daher keineswegs gerechtfertigt. Für Anleger, die sich in den vergangenen Jahren darüber geärgert haben, den Einstieg verpasst zu haben, eröffnen sich nun historische Kaufchancen, die so schnell vielleicht nicht wiederkommen werden.

Von Nvidia bis Amazon und Microsoft: Diese Weltklasse-Aktien bieten jetzt historische Kaufchancen

Natürlich muss unterschieden werden zwischen echten Weltklasse-Aktien, die sich über Jahrzehnte hinweg etabliert haben und über solide Fundamentaldaten verfügen, und jenen Unternehmen, die noch nicht langfristig profitabel sind. Während einige Aktien – etwa die von Palantir – ebenfalls abgestraft wurden und in Zukunft wieder steigen könnten, bestehen hier noch größere Risiken.

Um sicherzustellen, dass nur etablierte Weltklasse-Aktien mit starkem Potenzial betrachtet werden, haben wir das Stock-Screening-Tool des Finanzportals "TipRanks" verwendet. Das Tool wurde so eingestellt, dass es nur Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Milliarden US-Dollar berücksichtigt. Es handelt sich also um echte Mega-Cap-Giganten. Zudem musste jede Aktie eine durchschnittliche Kurschance von mindestens 20 Prozent aufweisen und von Analysten mit einem „Strong Buy“ bewertet werden.

Um wirklich sicherzugehen, dass es sich um außergewöhnliche Investmentchancen handelt, mussten die ausgewählten Aktien zusätzlich einen hohen Smart Score erreichen – ein Bewertungssystem von TipRanks, das Unternehmen anhand von acht Faktoren analysiert. Der Smart Score bezieht sowohl klassische Kennzahlen wie Fundamentaldaten und technische Analysen mit ein als auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Hedgefonds-Aktivitäten, Anlegerstimmungen und Medienberichte. Dabei nutzt das Tool intelligente Algorithmen, die tausende Websites durchsuchen, relevante Nachrichten verknüpfen und die Marktstimmung bewerten – ob bullish oder bearish.

Aktien mit einem Smart Score zwischen eins und drei gelten als „Underperformer“, vier bis sieben als „Neutral“ und acht bis zehn als „Outperformer“.

Und diese Aktien haben es in die Liste der historischen Einstiegschancen geschafft:

Aktie Kursziel in US-Dollar Kurschance in % Performance in % YTD Smart Score Nvidia 180 50 -14 10 Microsoft 510 30 -8 10 Thermo Fisher 665 27 0 9 Amazon 269 29 -8 9 TSMC 245 35 -10 10

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Palantir Technologies.