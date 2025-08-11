Tilray
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WKN A2JQSC
ISIN US88688T1007
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Tilray
dpa-AFX News zu Tilray
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GNW-News: Hi*Ball Energy erobert Großbritannien und wird zum Vorreiter des neuen "Clean Energy"-Trends
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GNW-News: Tilray Medical Deutschland bringt ARXT auf den Markt, eine neue Premium-Marke für medizinisches Cannabis aus deutschem Anbau
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GNW-News: BrewDog verwandelt die diesjährige Fußball-WM in ein landesweites Sommerfest rund um Bier, Bars und große Spielmoment
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GNW-News: Tilray erweitert den pharmazeutischen Zugang im Vereinigten Königreich durch eine strategische Vereinbarung mit Smartway Pharmaceuticals
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GNW-News: CC Pharma von Tilray als eines der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet
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GNW-News: Tilray Medical stärkt die Marktpräsenz in Italien mit der Gründung von Tilray Medical Italia und einem erweiterten Portfolio an medizinischen Cannabis-Produkten
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GNW-News: Tilray Medical erweitert Präsenz in Deutschland durch Einführung neuer medizinischer Cannabissorten von Good Supply
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GNW-News: Tilray Medical veröffentlicht bahnbrechende Forschungsergebnisse zur Pharmakokinetik von THC- und CBD-Formulierungen
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GNW-News: Tilray Medical erhält vom italienischen Gesundheitsministerium die erste Genehmigung für den Vertrieb von medizinischen Cannabisblüten für therapeutische Zwecke
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GNW-News: Tilray Medical bringt die bekannte kanadische Cannabismarke Good Supply nach Deutschland
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GNW-News: Tilray Medical lanciert Tilray Craft: Einführung von Genetik mit hohem THC- und Terpengehalt auf dem deutschen medizinischen Cannabismarkt
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|906,29
|865,52
|821,31
|788,94
|627,12
|Nettogewinn (Mio)
|58,00
|39,00
|-2.181,36
|-222,40
|-1.443,00
|Gewinn/Aktie
|-
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|-2,46
|-0,33
|-2,35
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|KGV
|36,90
|517,76
|-
|-
|-
|KUV
|2,36
|23,33
|0,48
|1,89
|1,75