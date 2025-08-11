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Tilray

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WKN A2JQSC
ISIN US88688T1007
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 906,29 865,52 821,31 788,94 627,12
    Nettogewinn (Mio) 58,00 39,00 -2.181,36 -222,40 -1.443,00
    Gewinn/Aktie - - -2,46 -0,33 -2,35
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 36,90 517,76 - - -
    KUV 2,36 23,33 0,48 1,89 1,75

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende