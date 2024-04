Cannabis-Aktien erleben im Jahr 2024 einen beispiellosen Aufschwung. Dabei stellt sich nach der Teil-Legalisierung in Deutschland die Frage: Geht das noch lange gut?

Der Mainstream ist heiß auf Cannabis. Nachdem Aktien aus der Branche zuletzt rauschhafte Kurssprünge verzeichneten, scheinen die Wertpapiere von Konzernen wie Canopy Growth und Tilray nicht mehr nur für Anleger mit Branchenerfahrung interessant geworden zu sein.

Zuletzt hatten Äußerungen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris zur Abstufung der Cannabis-Gefahrenstufe und das mittlerweile in Kraft getretene Cannabis-Gesetz in Deutschland Papieren auf der ganzen Welt zusätzlich Auftrieb gegeben. Dabei gab es schon seit Anfang des Jahres in Erwartung neuer Entwicklungen auf dem deutschen und amerikanischen Cannabis-Markt immer wieder temporäre Kursexplosionen. Die Papiere von Tilray stiegen dabei innerhalb eines Monats um über 40 Prozent, die von Canopy Grwoth um stolze 154 Prozent.

Für deutsche Vertreter wie Synbiotic ging es in einem Monat um 54 Prozent nach oben. Ist das für die Branche jetzt eine Trendwende? Immerhin hatten zuletzt schwierige Jahre einige Titel schwer belastet und an den Rand des Totalverlusts geführt.

Cannabis-Aktien mit Vorsicht zu genießen

Ob es für die Aktien von Cannabis-Unternehmen jetzt nachhaltig über einen längeren Zeitraum rund läuft, ist schwer zu sagen. Viel wird davon abhängen, wie die Titel auf eine Korrektur reagieren, die bei einigen Aktien nach den unglaublichen Kursgewinnen anstehen dürfte.

Zudem waren einige Aktien auch in dieser Hochphase sehr anfällig für Schwankungen. Am Dienstag zeigten sich die Papiere von Tilray und Canopy Growth zwar im vorbörslichen Handel auf Tradegate zunächst stabil mit einem leichten Plus respektive Minus.

In den letzten Wochen gab es nach Höhenflügen aber auch im Tagesvergleich schon zweistellige Abstürze. Und über mehrere Jahre betrachtet liegen viele Papiere auch tief im Minus. Trauen die Anleger dem Erfolg des Cannabis-Marktes, dessen Umsatz laut Statista von 58,57 Milliarden Euro auf 68,12 Milliarden bis zum Jahr 2029 steigen soll, jetzt selbst etwa nicht?

Sollten Anleger einsteigen?

Zum Einstieg raten kann man Anlegern bei Cannabis-Aktien momentan nur eingeschränkt. Zwar könnte sich die Branche in den nächsten Jahren vielversprechend entwickeln und viel Potenzial ist auch vorhanden, wenn man einen Blick nach Kanada wirft. Welche Unternehmen bis dahin noch am Markt sind, ist aber nicht ganz so sicher.

Zudem scheint es, dass unter Anlegern und im Netz die Diskussionen um die Aktien heiß gelaufen sind und der Hype schon GameStop-Züge angenommen hat. Wer unbedingt jetzt schon eine Zehe in den Markt tauchen möchte, sollte bei Tilray vorbeischauen. Das Geschäftsmodell ist im Vergleich zu Wettbewerbern diversifizierter und der Konzern konnte zuletzt für sein zweites Quartal recht überzeugende Zahlen vorlegen. Zahlen für das dritte Quartal werden am 09. April erwartet. Die sollten Anleger dann im Blick behalten.

Lesen Sie auch: Kaum jemand kennt sie: Auf diese Aktien setzen die Profis von Hedgefonds am stärksten

Oder: Noch im April hohe Tagesgeld Zinsen sichern: Mit diesen Angeboten ist es möglich