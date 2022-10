US-Präsident Joe Biden will die Regeln für Marihuana in den USA lockern. Bisher steht Marihuana in den USA auf einer Stufe mit harten Drogen wie Heroin oder LSD und wird sogar gefährlicher als die synthetische Droge Fentanyl eingestuft. "Das ergibt keinen Sinn" so Biden. Er hat nun das Justiz- als auch das Gesundheitsministerium in den USA angewiesen, diese Einstufung zu prüfen und entsprechend abzumildern. Zudem hat er überraschend angekündigt, alle kleineren Marihuana-Straftaten auf Bundesebene zu erlassen. "Wie ich bereits sagte, sollte niemand nur wegen der Nutzung oder des Besitzes von Marihuana im Gefängnis sein", schrieb Biden auf Twitter.



Zudem soll Cannabis in den USA als staatlich zugelassene Substanz eingestuft werden. Das alles hat zuletzt Cannabis-Aktien wie dem US-Giganten Tilray oder dem kanadischen Wettbewerber Canopy Growth einen deutlichen Schub beschert. Und mancher Marktbeobachter sieht bereits einen zweiten Bullenmarkt für Cannabis-Aktien anrollen, die in den letzten Jahren nach zuvor erreichten Höchstständen massiv an Wert eingebüßt haben. Sowohl die Tilray-Aktie als auch das Papier von Canopy Growth ist im €uro Cannabis Maxx-Zertifikat (ISIN DE000LS9RHJ5) enthalten. Das Portfolio deckt die komplette Wertschöpfungskette von Cannabis ab, von der Herstellung bis zur Anwendung etwa in der Medizin.