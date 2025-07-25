Unternehmensprofil

Die TRATON-Gruppe (ehemals Volkswagen Truck & Bus) gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhoes e Onibus (VWCO) und RIO zu den weltweit führenden Anbietern von Transportlösungen. Im Segment Industriegeschäft stehen die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von schweren Lkw (über 16 Tonnen), mittleren und leichten Lkw (unter 16 Tonnen) sowie Busse im Mittelpunkt. TRATON betreibt 31 Produktions- und Montagestandorte in 16 Ländern sowie mehr als 3.000 Captive- und Non-Captive-Service-Center. Schlüsselmärkte sind Europa und Südamerika/Mexiko. Im Geschäftsjahr 2022 verkaufte der Konzern 305.485 (i.V. 271.608) Fahrzeuge, darunter 254.300 (230.549) Lkw, 29.601 (18.857) Busse und 21.584 (22.202) MAN TGE Lieferwagen. Das Angebot im Segment Finanzdienstleistungen reicht von der Händler- und Kundenfinanzierung über das Leasing bis zu Versicherungsprodukten. Gegründet wurde TRATON im Jahr 2015, um die Nfz-Marken Scania, MAN und VWCO zusammenzuführen.

Offizielle Webseite: https://www.traton.com