Der Juni wirbelt Teile der DAX-Familie ordentlich auf. Unter anderem die Aktien von TUI, Morphosys, SMA Solar und Rational gehören zu den Auf- und Absteigern in den deutschen Indizes. Wir geben einen Überblick, welche Konsequenzen das für die Titel und Anleger hat.

Bei vielen Aktientiteln wurde der Wechsel eines Indizes der DAX-Familie schon erwartet, seit Mittwochabend herrscht Gewissheit. Wie die deutsche Börse im Rahmen ihrer Juni-Überprüfung der DAX-Indizes verkündete, wird es im MDAX der mittelgroßen Unternehmen und im SDAX der kleineren Unternehmen einige Änderungen bei der Zusammensetzung der Indizes geben, die am 24. Juni schlussendlich in Kraft treten werden.

Unter anderem TUI, Traton und Douglas steigen auf

Neben dem Reisekonzern TUI werden auch der Großküchenausrüster Rational und der Nutzfahrzeughersteller Traton in den MDAX aufsteigen. Einziger echter Aufsteiger ist dabei Traton, weil TUI erst im Frühjahr von der Londoner Börse an den Frankfurter Markt zurückgekehrt war und Rational im März aufgrund eines Verstoßes gegen die Grundsätze guter Unternehmensführung aus der DAX-Familie ausgeschlossen worden war. Eine Etage tiefer in den Kleinwerte-Index geht es dafür für das Biotech-Übernahmekandidaten Morphosys, den Wechselrichterhersteller SMA Solar und den Autovermieter Sixt.

Aus dem SDAX müssen sich zudem Heidelberger Druck , der Versicherer W&W und der Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera verabschieden. Der zweite Neueinsteiger im Kleinwerte-Index ist dieses Jahr dafür Douglas. Im DAX selbst verändert sich dabei aber diesmal nichts.

Konsequenzen der Änderungen in den DAX-Indizes

Index-Änderungen, wie sie jetzt bald vorgenommen werden, sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden. Die Zu- und Verkäufe können sich dabei auch auf die Aktienkurse auswirken.

Mit Material von dpa-AFX

