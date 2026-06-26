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TSMC

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WKN 909800
ISIN US8740391003
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7.170,34 5.413,54 3.809,05 2,89 2.161,74
    Nettogewinn (Mrd) 3.592,94 2.791,76 1.695,12 1,16 837,77
    Gewinn/Aktie 21,90 16,88 65,47 44,68 32,34
    Dividende/Aktie 5,53 4,51 5,50 17,00 13,00
    Rendite (%) 1,37 1,11 0,35 1,58 2,19
    KGV 17,65 22,63 23,67 24,06 18,34
    KUV 8,85 11,67 10,55 9.631,90 7,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ist einer der weltweit größten Halbleiterproduzenten. Basierend auf den von den Kunden bereitgestellten proprietären integrierten Schaltkreisen stellt das Unternehmen nach eigenen Fertigungsprozessen Halbleiter für diese her. Angeboten wird dabei eine umfassende Palette an Waferfertigungsprozessen, darunter Prozesse zur Herstellung von komplementären Metalloxid-Halbleiter-Logikschaltungen (CMOS), Mixed-Signal-Schaltungen, Hochfrequenzschaltungen (RF), embedded Speichern, bipolaren komplementären Metalloxid-Halbleiterschaltungen (BiCMOS, die CMOS-Transistoren in Verbindung mit bipolaren Sperrschichttransistoren verwenden) und anderen Mixed-Signal-Schaltungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design, Maskenherstellung, Silizium-Stacking- und Verpackungstechnologien sowie Testdienstleistungen an.

    Offizielle Webseite: https://www.tsmc.com

    Aktionärsverteilung