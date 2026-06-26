Unternehmensprofil

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ist einer der weltweit größten Halbleiterproduzenten. Basierend auf den von den Kunden bereitgestellten proprietären integrierten Schaltkreisen stellt das Unternehmen nach eigenen Fertigungsprozessen Halbleiter für diese her. Angeboten wird dabei eine umfassende Palette an Waferfertigungsprozessen, darunter Prozesse zur Herstellung von komplementären Metalloxid-Halbleiter-Logikschaltungen (CMOS), Mixed-Signal-Schaltungen, Hochfrequenzschaltungen (RF), embedded Speichern, bipolaren komplementären Metalloxid-Halbleiterschaltungen (BiCMOS, die CMOS-Transistoren in Verbindung mit bipolaren Sperrschichttransistoren verwenden) und anderen Mixed-Signal-Schaltungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design, Maskenherstellung, Silizium-Stacking- und Verpackungstechnologien sowie Testdienstleistungen an.

Offizielle Webseite: https://www.tsmc.com