Unternehmensprofil

Die Tyler Technologies, Inc. bezeichnet sich als ein führender Anbieter von integrierten Software- und Technologiemanagementlösungen für den öffentlichen Sektor. Das Leistungsspektrum adressiert alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung. Hervorgehoben wird unternehmenskritische Technologie zur Unterstützung der wesentlichen Funktionen von Behörden, darunter öffentliche Sicherheit, Justiz, öffentliches Gesundheitswesen, Steuern und Budgetierung, Infrastruktur und Flächennutzung, Erholung im Freien, Versorgungs- und Bürgerservice, Regulierung und Sozialdienste. Angeboten werden sowohl Back-Office-Systeme als auch Plattformtechnologien insbesondere für den Zahlungsverkehr, das Datenmanagement, die Low-Code-Anwendungsentwicklung und digitale Lösungen für Bürger.

Offizielle Webseite: https://www.tylertech.com