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Tyler Technologies, Inc.

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WKN 917099
ISIN US9022521051
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,81 2,55 2,33 2,14 1,95
    Nettogewinn (Mrd) 0,62 0,55 0,32 0,26 0,17
    Gewinn/Aktie 10,35 8,68 7,32 6,17 3,95
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 20,75 23,97 62,02 93,46 105,85
    KUV 4,61 5,12 8,42 11,54 9,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Tyler Technologies, Inc. bezeichnet sich als ein führender Anbieter von integrierten Software- und Technologiemanagementlösungen für den öffentlichen Sektor. Das Leistungsspektrum adressiert alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung. Hervorgehoben wird unternehmenskritische Technologie zur Unterstützung der wesentlichen Funktionen von Behörden, darunter öffentliche Sicherheit, Justiz, öffentliches Gesundheitswesen, Steuern und Budgetierung, Infrastruktur und Flächennutzung, Erholung im Freien, Versorgungs- und Bürgerservice, Regulierung und Sozialdienste. Angeboten werden sowohl Back-Office-Systeme als auch Plattformtechnologien insbesondere für den Zahlungsverkehr, das Datenmanagement, die Low-Code-Anwendungsentwicklung und digitale Lösungen für Bürger.

    Offizielle Webseite: https://www.tylertech.com

    Aktionärsverteilung