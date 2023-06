Morningstar verrät, welche Burggraben-Aktie den Analysten aktuell mit am besten gefällt. Warum diese Aktie so gut ist und warum Anleger von ihr vermutlich noch nicht viel gehört haben.

"Tyler Technologies ist der klare Marktführer für kommunale Softwareanforderungen. Die Pipeline ist gesund, die Staatshaushalte sind in gutem Zustand und die Wachstumsperspektiven sind weiterhin lang. Tyler steht auf unserer Liste der besten Wachstumsaktien, die man langfristig kaufen kann. Darüber hinaus wurde die Aktie als eine der wöchentlichen Aktienauswahlen des Morningstar-Chef-US-Marktstrategen Dave Sekera in „4 Wide-Moat Stocks on Sale“ vorgestellt", sagt Morningstar-Analyst Dan Romanoff.

Dabei ist Tyler Technologies ein Anbieter für Regierungs-Software. Vor allem in den USA habe das Unternehmen über 15.000 kommunale Kunden in 50 Staaten, aber auch in Kanada und Großbritannien käme die Software zum Einsatz. Das Serviceangebot des Unternehmens umfasst Beratung, Netzwerkdesign und Netzwerkmanagement, Installations- und Anpassungsservices sowie Ausbildungsangebote.

Tyler Technologies-Aktie mit guter Bewertung

Dan Romanoff von Mornigstar schreibt zu Tyler Technologies: "Wir betrachten Tyler Technologies als klaren Marktführer im schleppenden und unterversorgten Nischenmarkt für Regierungssoftware. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen über ein Jahrzehnt hinweg ein normalisiertes Umsatzwachstum von nahezu 10 Prozent vorweisen kann, insbesondere da die Nachfrage nach Software as a Service zunimmt und die Notwendigkeit, die alten Enterprise-Resource-Planning-Systeme der Kommunalverwaltungen zu modernisieren, zunimmt."

Bedeutet: Das Unternehmen dürfte wenig Konkurrenz haben und weiter gut wachsen, weil die Digitalisierung auch der Verwaltung in den USA immer weiter zunimmt. Momentan notiert die Tyler Technologies-Aktie bei 400 Dollar. Morningstar hält aber einen Kurs von 475 Dollar aktuell für den fairen Wert, was ein Kurspotenzial von 19 Prozent bedeutet.

Burggraben-Aktien von Morningstar

Morningstar ist dafür bekannt, Burggraben-Aktien zu finden. Dies sind Aktien, die einen so großen Vorteil bezüglich Wissen, Technologie, Marktführerschaft oder in einem anderen Bereich haben, dass die Konkurrenz kaum eine Chance hat. Deswegen können Burggraben-Aktie hohe Preise verlangen, dadurch viel Geld verdienen und diese Position viele Jahre halten. Bei Anlegern sind solche Burggraben-Aktien beliebt.

Kommen wir nochmal zurück zu Tyler Technologies. Morningstar und Dan Romanoff gehen aktuell von einem Kurs-Umsatzverhältnis von 11 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45 aus. Dies ist nicht gerade günstig, aber "Wir gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 8 % über fünf Jahre aus, mit einer allgemeinen Erholung im Jahr 2024 und einem Abonnementwachstum, das Lizenzrückgänge mehr als ausgleicht."

Als Risiko sehen die Analysten, dass Tyler mit zunehmendem Wachstum auch immer öfter mal auf die großen Software-Unternehmen stößt. Dazu schreibt Romanoff: "Wir weisen Tyler eine mittlere Morningstar-Unsicherheitsbewertung zu. Obwohl Wettbewerb immer ein Risiko darstellt, glauben wir, dass Tyler etwas isoliert ist, da Kommunalverwaltungen und öffentliche Institutionen Investitionen in neue Systeme so lange wie möglich aufgeschoben haben und die Wartung von Altsystemen oft keine Option mehr ist. Da Tyler jedoch weiterhin von größeren Deals profitiert, glauben wir, dass es häufiger auf die größeren Softwareunternehmen stoßen wird."

