Diese Top 10 Growth Aktien von Morningstar bieten vielversprechende Chancen für langfristige Investitionen. Von Valentin Redl

Morningstar, ein renommiertes Finanzdaten- und Analyseunternehmen, hat seine Top 10 Growth Aktien für das Jahr 2023 veröffentlicht, das Anlegern zehn Unternehmen mit langfristig hervorragenden Wachstumaussichten verspricht.

Wachstum vs. Wert: Zwei Seiten der Medaille

Bevor wir uns den Details der Top 10 Growth Aktien widmen, sollten wir den Fokus auf die grundsätzliche Differenzierung zwischen Wachstums- und Value-Aktien richten. Value-Aktien zeichnen sich durch solide Gewinne und regelmäßige Dividenden aus, während ihr Wachstum moderat ist. Im Gegensatz dazu mögen Growth-Aktien aktuell niedrigere Gewinne aufweisen, jedoch locken sie mit einem beträchtlichen Wachstumspotenzial.

Die Juwelen der Growth-Liste: Ein Blick auf die 10 Unternehmen mit Potenzial

1.Yum China: Als dominanter Akteur im chinesischen Fast-Food-Sektor mit eigenem erfolgreichem Franchise sowie Marken wie KFC, Taco Bell und Pizza Hut unter einem Dach kann Yum China seine Marktpräsenz nun durch digitale Bestellmöglichkeiten, Lieferdienste und Drive-Thru-Optionen zusätzlich stärken.

2. Tyler Technologies: Als Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Sektor in den USA hat Tyler Technologies ein solides Fundament geschaffen, indem es innovative Lösungen für Behörden bereitstellt.

3. Airbus: Als einer der beiden Giganten im Passagierflugzeugmarkt hat Airbus das Potenzial, seine Produktion an Jets weiter auszubauen, auch weil Konkurret Boeing gerade schwächelt.

4. Experian: Mit seinem Fokus auf Daten und Analysen im Bereich Kreditinformationen, Marketingdienstleistungen und mehr, bietet Experian eine vielversprechende Grundlage für zukünftiges Wachstum.

5. Autodesk: Als Anbieter von Software für Computeranimation und 3D-Modellierung bedient Autodesk verschiedenste Sektoren wie Architektur, Maschinenbau und Medien, deren Nachfrage unaufhörlich zunimmt.

6. Waters: Waters ist im Bereich der analytischen Labortechnologie tätig und hat sich in der Branche etabliert.

7. ASML Holding: Dieses Unternehmen ist führend in der Entwicklung von Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie und hat eine starke Position in dem boomenden Markt. Hier sollte vor einem Investment beachtet werden das der Halbleitermarkt in Zyklen funktioniert.

8. Microsoft: Die Umstellung von Dauerlizenzen auf Abonnements hat Microsoft zusätzliche stabile Cashflows beschert, und die Aktie wird derzeit mit einem Abschlag von 12% unter dem von Morningstar errechnet fairen Wert von 360 US-Dollar gehandelt.

9. AstraZeneca: Als globales Pharmaunternehmen mit einem breiten Portfolio an Medikamenten, hat AstraZeneca vielversprechende Chancen die Preise seiner Pharmaka zu steigern.

10. Rockwell Automation: Rockwell Automation bietet Automatisierungslösungen für die Industrie und drängt nun auf den KI-Markt.

Diese ausgewählten Unternehmen sind auf Morningstars Liste der besten Unternehmen für 2023 aufgrund ihrer starken Analystenbewertungen, kalkulierbaren Cashflows und klugen Entscheidung auf CEO und Vorstandsebene.

Lesen Sie auch:

Verkaufen Sie jetzt diese drei Growth-Aktien und kaufen Sie diese stattdessen

Oder:

Bis zu 159 Prozent Dividenden-Wachstum pro Jahr: US-Value-Aktien mit Riesen-Ausschüttungen