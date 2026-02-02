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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Vinci

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WKN 867475
ISIN FR0000125486
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 78,97 76,49 75,37 72,46 69,62
    Nettogewinn (Mrd) 5,76 5,13 5,28 5,27 5,10
    Gewinn/Aktie 10,03 9,08 8,76 8,53 8,28
    Dividende/Aktie 5,82 5,31 5,00 4,75 4,50
    Rendite (%) 4,72 4,34 4,16 4,76 3,96
    KGV 12,35 13,39 13,70 11,69 13,73
    KUV 0,89 0,90 0,93 0,78 0,93

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    VINCI SA ist ein integrierter Baukonzern, der die beiden Bereiche Konzessionen (Concessions) und Bauen (Contracting) abdeckt. So tritt VINCI sowohl als Autobahnbetreiber auf, verfügt aber auch über Expertise im Bereich Energie- und Informationssysteme. "VINCI Autoroutes" ist mit seinen vier Konzessionsgesellschaften ASF, Cofiroute, Escota und Arcour und einem Streckennetz von mehr als 4.000 km Europas größter Autobahnbetreiber. "VINCI Concessions" treibt die Konzessionsprojekte des Konzerns in den Bereichen Flughäfen, Schienen- und Straßeninfrastruktur, Parken und Stadien voran. Die Sparte "VINCI Energies" errichtet, betreibt und optimiert Industriebetriebe wie auch Energie-, Transport und Kommunikationsinfrastrukturen. "Eurovia" ist Weltmarktführer im Bau von Transportinfrastrukturen und bei urbaner Entwicklung. "VINCI Construction" bietet weltweit Kompetenz im Hoch-, Tief- und Wasserbau. Gegründet wurde der Konzern 1899 von den beiden Ingenieuren Alexandre Giros und Louis Loucheur.

    Offizielle Webseite: https://www.vinci.com

    Aktionärsverteilung