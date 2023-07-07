Voltatron
Aktuelle Nachrichten zu Voltatron
dpa-AFX News zu Voltatron
EQS-Adhoc: Voltatron erhält Großauftrag zur Lieferung von Elektroniklösungen für die industrielle Elektromobilität (deutsch)
EQS-News: Voltatron startet erfolgreich ins Jahr 2026 -Expansion des organischen Wachstums und Fortsetzung der M&A-Agenda im Fokus (deutsch)
EQS-Adhoc: Voltatron steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2026 deutlich gegenüber Vorjahreszeitraum (deutsch)
EQS-News: Voltatron AG geht nächste Wachstumsphase an - Christian Eibach wird Chief Sales Officer mit Fokus auf organisches, internationales Wachstum (deutsch)
EQS-News: Voltatron schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlich verbesserter Ertragslage und gestärkter Kapitalstruktur ab - weiterer Wachstumssprung und Ergebnissteigerung erwartet (deutsch)
EQS-News: Voltatron AG erwirbt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH - Beschleunigung des Wachstums im Bereich EMS im Jahr 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Voltatron AG übernimmt KOMITEC electronics GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung - Vorstand gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026 (deutsch)
EQS-News: Voltatron AG treibt Transformation voran und beschleunigt strukturelle Erholung - Eigenkapital nach Stärkung der Bilanzstruktur wieder positiv (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|23,32
|5,85
|11,76
|3,98
|3,69
|Nettogewinn (Mio)
|2,02
|-4,08
|-3,23
|-3,96
|-12,84
|Gewinn/Aktie
|0,10
|-0,20
|-0,17
|-0,23
|-0,81
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|43,50
|-
|-
|-
|-
|KUV
|3,93
|3,63
|1,70
|4,38
|6,55
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Voltatron AG (zuvor Voltabox AG) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Mit diesem Fokus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese werden neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik eingesetzt. Das Spektrum der Anwendungen reicht von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs über Nutzfahrzeuge bis hin zur Intralogistik.
Offizielle Webseite: https://www.voltatron.com