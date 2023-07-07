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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Voltatron

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WKN A2E4LE
ISIN DE000A2E4LE9
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 23,32 5,85 11,76 3,98 3,69
    Nettogewinn (Mio) 2,02 -4,08 -3,23 -3,96 -12,84
    Gewinn/Aktie 0,10 -0,20 -0,17 -0,23 -0,81
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 43,50 - - - -
    KUV 3,93 3,63 1,70 4,38 6,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Voltatron AG (zuvor Voltabox AG) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Mit diesem Fokus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese werden neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik eingesetzt. Das Spektrum der Anwendungen reicht von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs über Nutzfahrzeuge bis hin zur Intralogistik.

    Offizielle Webseite: https://www.voltatron.com

    Aktionärsverteilung