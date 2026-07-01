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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Vossloh

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WKN 766710
ISIN DE0007667107
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,69 1,58 1,34 1,21 1,21
    Nettogewinn (Mrd) 0,08 0,05 0,08 0,08 0,06
    Gewinn/Aktie 4,03 2,33 3,24 3,56 2,21
    Dividende/Aktie 1,47 1,08 1,15 1,10 1,05
    Rendite (%) 2,49 1,84 1,51 2,55 2,50
    KGV 14,10 22,30 23,55 12,13 18,98
    KUV 0,66 0,72 1,10 0,69 0,61

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Aktivitäten der Vossloh AG sind auf die Anforderungen des Schienengebundenen Verkehrs ausgerichtet. Core Components umfassen industriell gefertigte Serienprodukte, die in hoher Stückzahl für Projekte der Bahninfrastruktur benötigt werden. Dazu gehören Fastening Systems (Schienenbefestigungssysteme für alle Einsatzbereiche von der Schwerlast- bis zur Hochgeschwindigkeitsstrecke), Tie Technologies (Betonstrecken- und Weichenschwellen sowie Betonelemente für die feste Fahrbahn und Bahnübergangssysteme). Der Geschäftsbereich Customized Modules beinhaltet Leistungen rund um die Herstellung, den Einbau und die Wartung individualisierter Infrastrukturmodule für den Bahnbereich und ist einer der weltweit größten Anbieter von Weichensystemen. Lifecycle Solutions konzentrieren sich auf spezialisierte Dienstleistungen rund um die Instandhaltung von Schienen und Weichen. Der frühere Geschäftsbereich Transportation wurde Ende Mai 2020 mit dem Verkauf des Geschäftsfelds Locomotives aufgegeben.

    Offizielle Webseite: https://www.vossloh.com

    Aktionärsverteilung