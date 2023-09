Aktuell ist die Börse wieder stürmisch unterwegs. Allerdings gibt es Aktien, die Anleger eine gewisse Ruhe ins Depot bringen können. Wir haben eine brandneue Auswertung, welche deutschen Aktien aktuell eine niedrige Volatilität aufweisen und dennoch steigen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese Aktien schwanken wenig und bringen teilweise noch gute Gewinne

Bloomberg Niedrige Volatilität und hohe Gewinne

Weil die Börse aktuell so schwankt wollten wir wissen, welche deutschen Aktien aus DAX, MDAX und SDAX aktuell die niedrigste Volatilität aufweisen und dennoch steigen. Dabei bezeichnet die Volatilität eine Kennzahl, wie stark eine Aktie schwankt. Je höher die Vola, desto mehr schwankt das Papier. Was Anleger also am liebsten haben: Aktien mit einer niedrigen Vola, die aber zusätzlich noch steigen.

So zeigt sich, dass die Aktie von Adtran Networking in den vergangenen 90 Tagen lediglich um 4,94 Prozent schwankt und dabei 1,83 Prozent zulegen konnte. Auch Pfeiffer Vacuum schwankte lediglich um 6,77 Prozent, konnte sich dabei aber auch nicht wirklich vom Fleck bewegen. Allerdings bedeutet dies jetzt nicht, dass Anleger auf diese Aktien setzen sollten. Ebensowenig auf Henkel, welche eine Volatilität von 12,53 Prozent aufweisen, dabei aber 6,28 Prozent verloren. Sondern auf diese Aktien sollten Anleger jetzt besser setzen:

Übrigens: Weitere stabile Aktien finden Sie jederzeit im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index.

Munich Re, Allianz und Hannover Rück bringen jetzt Ruhe ins Depot

Denn die großen Gewinner der letzten drei Monate an der Börse waren die Aktien von Allianz, Munich Re und Hannover Rück. Diese Papiere schwankten ebenfalls sehr wenig und konnten zugleich im Kurs gut zulegen. Zudem stimmt der Trend bei diesen drei Aktien und vor allem im Chart ist ein starker Trend wichtig.

So zuckelt die Allianz-Aktie schon seit Wochen einfach immer weiter schön nach oben und brachte Anlegern in den vergangenen drei Montane 10,38 Prozent Gewinn bei einer niedrigen Volatilität von 17,73 Prozent. Bei der Allianz stimmt auch das Chartbild, sodass Anleger hier einsteigen können.

Auch bei der Aktie der Rückversicherung Munich Re sieht alles gut aus. Das Papier performt stark, konnte in den vergangenen drei Monaten sogar um 13,67 Prozent zulegen und das bei einer Schwankungsbreite von 14,89 Prozent. Auch bei der Munich Re Aktie können Anleger einsteigen.

Und auch Hannover Rück kann sich für Anleger lohnen. Auch diese DAX-Aktie performte stark, konnte um 11,67 Prozent in den vergangenen drei Monaten hinzugewinnen und zeichnete sich dabei mit einer niedrigen Volatilität von 17,97 Prozent aus.

Auch in den aktuell unruhigen Börsenzeiten gibt es also deutsche Aktien, die wenig schwanken und dabei sogar gute Gewinne aufweisen.

