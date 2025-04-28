Washtec
Aktuelle Nachrichten zu Washtec
dpa-AFX News zu Washtec
EQS-News: WashTec AG: Rekordumsatz von Mio. EUR 247,8 im ersten Halbjahr vor allem getrieben durch die Business Line Equipment; EBIT Marge bei 7,1% (deutsch)
EQS-News: Umsatzwachstum von 2,3 % führt zu neuem Rekordwert in einem Jahresauftaktquartal; EBIT aufgrund von geplant temporär höheren Kosten und teilweiser Verzögerung von Effizienzprojekten etwas schwächer (deutsch)
EQS-News: WashTec AG: Mit Mio. EUR 498,6 neuer Rekordumsatz bei einer erneut gesteigerten EBIT-Marge von nunmehr 9,8 % - währungsbereinigter Umsatz erstmals über Mio. EUR 500 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|551,83
|526,93
|498,62
|476,89
|489,47
|Nettogewinn (Mio)
|43,00
|36,33
|30,69
|31,03
|27,97
|Gewinn/Aktie
|3,21
|2,72
|2,29
|2,32
|2,09
|Dividende/Aktie
|2,74
|2,57
|2,50
|2,40
|2,20
|Rendite (%)
|7,10
|6,65
|5,30
|6,00
|6,93
|KGV
|12,02
|14,17
|20,61
|17,24
|15,19
|KUV
|0,94
|0,98
|1,27
|1,12
|0,90
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die WashTec AG bezeichnet sich mit mehr als 30.000 installierten Waschanlagen als einen der weltweit größten Anbieter von Cleaning Technology für Transportsysteme. Auf diesem Gebiet wird eine vollständige Produktpalette angeboten, die von Pkw-Waschanlagen über Waschstraßen und Portalwaschanlagen bis hin zu Selbstbedienungs-Waschplatzsystemen reicht. Außerdem hat der Konzern Waschanlagen für Nutzfahrzeuge und Schienenfahrzeuge einschließlich der erforderlichen Wasserrückgewinnungssysteme und Dichtigkeitsprüfanlagen im Angebot. Ergänzend zu den Produkten werden spezifische Serviceleistungen (Full-Service, Call-out-Service und Ersatzteile) wie auch das Facility Management und Finanzierungslösungen über die VPL-Verbundpartner Leasing angeboten. Die Produktsparte macht rund zwei Drittel des Umsatzes aus. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente "Kerneuropa", "Emerging Europe", "Nordamerika" und "Asien/Pazifik" und die Sparten "Cleaning Technology" und "Systemgeschäft".
Offizielle Webseite: https://www.washtec.de