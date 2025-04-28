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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Washtec

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WKN 750750
ISIN DE0007507501
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 551,83 526,93 498,62 476,89 489,47
    Nettogewinn (Mio) 43,00 36,33 30,69 31,03 27,97
    Gewinn/Aktie 3,21 2,72 2,29 2,32 2,09
    Dividende/Aktie 2,74 2,57 2,50 2,40 2,20
    Rendite (%) 7,10 6,65 5,30 6,00 6,93
    KGV 12,02 14,17 20,61 17,24 15,19
    KUV 0,94 0,98 1,27 1,12 0,90

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die WashTec AG bezeichnet sich mit mehr als 30.000 installierten Waschanlagen als einen der weltweit größten Anbieter von Cleaning Technology für Transportsysteme. Auf diesem Gebiet wird eine vollständige Produktpalette angeboten, die von Pkw-Waschanlagen über Waschstraßen und Portalwaschanlagen bis hin zu Selbstbedienungs-Waschplatzsystemen reicht. Außerdem hat der Konzern Waschanlagen für Nutzfahrzeuge und Schienenfahrzeuge einschließlich der erforderlichen Wasserrückgewinnungssysteme und Dichtigkeitsprüfanlagen im Angebot. Ergänzend zu den Produkten werden spezifische Serviceleistungen (Full-Service, Call-out-Service und Ersatzteile) wie auch das Facility Management und Finanzierungslösungen über die VPL-Verbundpartner Leasing angeboten. Die Produktsparte macht rund zwei Drittel des Umsatzes aus. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente "Kerneuropa", "Emerging Europe", "Nordamerika" und "Asien/Pazifik" und die Sparten "Cleaning Technology" und "Systemgeschäft".

    Offizielle Webseite: https://www.washtec.de

    Aktionärsverteilung