Unternehmensprofil

Die Western Digital Corp. (WD) entwickelt, produziert und vermarktet Datenspeicherlösungen für Privat- und Unternehmenskunden, Regierungen und andere Organisationen. Das Produktportfolio umfasst Festplatten (HDD), Solid-State Drives (SSD), Direct-Attached-Storage-Lösungen und Cloud Network Attached Storage-Lösungen. Die Produkte werden unter den Markennamen HGST, WD und G-Technology vertrieben. Aufgrund regulatorischer Anforderungen betreibt das Unternehmen sein Geschäft seit 2012 über die beiden unabhängigen Tochtergesellschaften HGST und WD.

Offizielle Webseite: https://www.westerndigital.com