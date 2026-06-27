Western Digital
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WKN 863060
ISIN US9581021055
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Western Digital
dpa-AFX News zu Western Digital
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|18,25
|12,87
|9,52
|13,00
|12,32
|Nettogewinn (Mrd)
|7,15
|3,77
|1,89
|-0,80
|-1,71
|Gewinn/Aktie
|17,62
|17,37
|5,31
|-2,61
|-5,44
|Dividende/Aktie
|0,61
|0,49
|0,10
|-
|-
|Rendite (%)
|0,11
|0,08
|0,15
|-
|-
|KGV
|29,06
|59,00
|12,96
|-
|-
|KUV
|11,32
|17,28
|2,50
|1,49
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Western Digital Corp. (WD) entwickelt, produziert und vermarktet Datenspeicherlösungen für Privat- und Unternehmenskunden, Regierungen und andere Organisationen. Das Produktportfolio umfasst Festplatten (HDD), Solid-State Drives (SSD), Direct-Attached-Storage-Lösungen und Cloud Network Attached Storage-Lösungen. Die Produkte werden unter den Markennamen HGST, WD und G-Technology vertrieben. Aufgrund regulatorischer Anforderungen betreibt das Unternehmen sein Geschäft seit 2012 über die beiden unabhängigen Tochtergesellschaften HGST und WD.
Offizielle Webseite: https://www.westerndigital.com