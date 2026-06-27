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Western Digital

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WKN 863060
ISIN US9581021055
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,25 12,87 9,52 13,00 12,32
    Nettogewinn (Mrd) 7,15 3,77 1,89 -0,80 -1,71
    Gewinn/Aktie 17,62 17,37 5,31 -2,61 -5,44
    Dividende/Aktie 0,61 0,49 0,10 - -
    Rendite (%) 0,11 0,08 0,15 - -
    KGV 29,06 59,00 12,96 - -
    KUV 11,32 17,28 2,50 1,49 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Western Digital Corp. (WD) entwickelt, produziert und vermarktet Datenspeicherlösungen für Privat- und Unternehmenskunden, Regierungen und andere Organisationen. Das Produktportfolio umfasst Festplatten (HDD), Solid-State Drives (SSD), Direct-Attached-Storage-Lösungen und Cloud Network Attached Storage-Lösungen. Die Produkte werden unter den Markennamen HGST, WD und G-Technology vertrieben. Aufgrund regulatorischer Anforderungen betreibt das Unternehmen sein Geschäft seit 2012 über die beiden unabhängigen Tochtergesellschaften HGST und WD.

    Offizielle Webseite: https://www.westerndigital.com

    Aktionärsverteilung