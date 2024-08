Hohe Kurschancen, begeisterte Analysten, starke Fundamentaldaten: Sind das etwa die zehn besten Aktien der USA, die man jetzt kaufen kann?

Der S&P 500 gilt als der wohl bekannteste Aktienindex der Welt. Er enthält die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA, gewichtet nach Marktkapitalisierung.

In ihm befinden sich einige der wichtigsten und bekanntesten Unternehmen der Welt, darunter Nvidia, die Google-Mutter Alphabet oder auch Bill Gates Tech-Konzern Microsoft. Doch sind die größten und bekanntesten Unternehmen gleichzeitig auch die besten Aktien, die man jetzt kaufen kann? Wir machten uns auf die Suche nach den zehn besten Aktien des S&P 500, die man jetzt kaufen kann.

Die 10 besten Aktien des S&P 500, die man jetzt kaufen kann

Generell kann sich ein Investment in den S&P 500 lohnen: Eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research, die vom Finanzportal „The Motley Fool“ zitiert wird, zeigt, dass Anleger, die zwischen 1900 und 2022 zu irgendeinem Zeitpunkt in einen S&P 500 Indexfonds investiert haben und diese Investition mindestens 20 Jahre lang gehalten haben, stets einen Gewinn erzielt hätten – einschließlich der Dividenden. Das bedeutet, dass eine langfristige Investition in den S&P 500 unabhängig vom Zeitpunkt des Einstiegs und trotz aller Krisen immer zu einer positiven Gesamtrendite geführt hätte.

Doch was sind von den 500 Aktien aus dem Index nun die besten, die man aktuell kaufen kann? Um diese zu finden, verwendeten wir das Aktien-Screening-Tool des Finanzportals „TipRanks“. Hier konnten wir den US-Index nach verschiedenen Kriterien filtern. Wir stellten das Tool so ein, dass es uns von den 500 Aktien die Kandidaten zeigen sollte, die jetzt eine Kurschance von mindestens zwanzig Prozent bieten und von den Analysten mehrheitlich zum Kauf empfohlen werden.

Außerdem sollte das Tool die Aktien mit einem Smart Score zwischen acht und zehn bewerten. Der Smart Score filtert Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und bewertet sie auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei bezieht er nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und technische Analyse ein, sondern untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefonds-Managern, die Stimmung von Anlegern und Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool intelligenter Algorithmen, die Tausende Websites durchsuchen, Neuigkeiten analysieren und verknüpfen. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Und diese 10 Aktien mit der höchsten Kurschance hat das Tool dabei gefunden:

Die 10 Top-Aktien aus dem S&P 500

Auffällig: Unter den Top-Aktien befinden sich derzeit nicht etwa altbekannte Börsenstars wie Nvidia, Amazon und Co., sondern eher Unternehmen aus der zweiten Reihe. Möglicherweise wurde bei diesen bisher noch nicht so viel Begeisterung eingepreist, wie bei ihren bekannten Konkurrenten und so kann es sich für Anleger lohnen, jetzt erst recht auf diese zehn Aktien zu setzen, bevor der Gesamtmarkt ihr Potenzial erkennt.

Lesen Sie auch: Achtung: Hedgefonds verkaufen diese Aktien gerade in Rekordgeschwindigkeit

Oder: Morningstar empfiehlt diese 10 unterbewerten Buy-and-Hold-forever Aktien mit 69% Kurspotenzial