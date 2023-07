Diese 15 US-Aktien bieten Anlegern jetzt tolle Gelegenheiten. Denn sie sind aktuell günstig und weisen teilweise KBVs von deutlich unter 1,0 auf. Um welche Aktien es sich handelt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Momentan laufen die Aktienmärkte ja wieder richtig gut. Und dennoch gibt es Aktien, die weiterhin sehr günstig sind. Wer sich etwa das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) anschaut, der kann Unterbewertungen ausmachen. Denn das KBV beschreibt, wie viel Wert ein Unternehmen in Form von Anlagen, Produkten, Patenten, Know-How und vielem weiteren hat. Im Grunde könnte man sagen: Weißt ein Unternehmen ein KBV von 1,0 auf und wird heute samt und sonders verkauft, dann müsste genau der aktuelle Börsenwert erlöst werden. Und so können Anleger nach Aktien Ausschau halten, deren KBV aktuell unter 1 liegt:

Super-Schnäppchen bei diesen US-Blue-Chip-Aktien

Bloomberg KBV US-Aktien

Wir haben unsere Bloomberg-Datenbank nach den Aktien aus dem S6P 500 abzüglich Banken und Versicherungen gemacht, die das niedrigste KBV aufweisen. Und an erster Stelle steht Paramount Global mit einem Wert von 0,46. Ginge es nur nach dem KBV, so könnte sich die Aktie mehr als verdoppeln, um auf einen fairen Wert zu kommen. Dabei befindet sich die Paramount Global Aktie insgesamt in einem Sinkflug. Anleger achten also darauf, wie sich das Papier entwickelt und steigen nicht einfach nur aufgrund eines guten KBVs ein. Eine solche gute Kennziffer kann ein erster Hinweis auf ein gutes Investment sein, doch dazu zählen auch immer noch Umsatz- und Gewinnentwicklung, die Einschätzung der Analysten, die Chartanalyse und viele weitere Faktoren.

Ebenfalls ein niedriges KBV kann die Aktie von General Motors aufweisen. Hier zeigt sich beim großen Autobauer, was auch einige deutsche Autobauer berichten können: Die Aktien sind laut fundamentalen Kennzahlen unterbewertet. Dabei befindet sich die General Motors-Aktie seit Jahresbeginn 2022 im Sinkflug, konnte nun aber einen kleinen Turnaround hinlegen: Das Papier überwand die wichtige 200-Tage-Linie und auch die 50-Tage-Linie und sieht im Chart stabil aus. Hält dieser Trend, so können Anleger stückweise einsteigen.

Doch auch Aktien, die ein KBV von knapp über 1,0 aufweisen, sollten Anleger nicht links liegen lassen. Hier fallen vor allem Hewlett Packard Enterprise auf. Denn die BÖRSE ONLINE Redaktion empfiehlt die Hewlett Packard Enterprise Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 18,50 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 11,50 Euro setzen. Das US-Unternehmen bietet verschiedene IT-Lösungen an, die sich vor allem auf die Bereiche Cloud, Speichermedien und Vernetzung konzentrieren.

Doch auch diese unterbewerteten Super-Schnäppchen sollten Anleger sich nicht entgehen lassen:

Auch diese US-Aktien sind unterbewertet

Konkret geht es um Tyson Foods und Kraft Heinz. Denn nicht nur unsere Auswertung der Bloomberg-Daten hat ergeben, dass diese beiden Value-Aktie günstig sind und eine Unterbewertung hinsichtlich des KBVs aufweisen. Auch eine Analyse der US-Experten von Morningstar zeigt, dass diese beiden Aktien zu den Top-5 der unterbewerteten defensiven Aktien zählen. Lesen Sie dazu auch: Morningstar verrät: Diese Warren Buffett Aktie und 4 weitere defensive Titel sind stark unterbewertet

Grundsätzlich ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei Tyson Foods mit 0,97 ja ziemlich nahe dran am fairen Wert von 1,0. Doch das Zucht- und Fleischunternehmen, welches auch Fertiggerichte herstellt, könnte im Chart soeben einen Boden ausbilden. Anleger sind noch etwas vorsichtig und greifen nicht blind zu, legen sich die Tyson Foods Aktie aber auch aufgrund der Empfehlung von Morningstar auf die Watchlist.

Zudem geht es bei der Warren Buffett-Aktie Kraft Heinz auch zur Sache. Denn das Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen befindet sich zwar im 3-Jahres-Chart im Aufwärtstrend, sinkt aber seit vielen Monaten bereits wieder. So kommt auch das niedrige KBV von 0,91 zustande. Auch bei der Kraft Heinz Aktie gilt für Anleger: Nicht ins fallende Messer greifen, aber bei einem Turnaround und einem Überwinden der 50-Tage-Linie am Start zu sein.

So muss man bei den unterbewerteten US-Aktien darauf achten, welche wirklich ein Super-Schnäppchen ist. Gelingt dies, so winken durchaus ansehnliche Renditen dank eines niedrigen KBVs.

