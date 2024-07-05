Unternehmensprofil

Die WPP PLC ist ein führender Konzern im Bereich Marketing Communications Services. Die Divisionen gliedern sich in die Bereiche Advertising (Werbung), Media Investment Management (Unterhaltung mittels Werbeträgern), Consumer Insight ("Kundenerkenntnis- Trigger"), Public Relations & Public Affairs (Öffentlichkeitsarbeit), Branding & Identity (Markentreue, Statussymbol), Healthcare Communications (Pharmabranchenspezifisches Marketing), Direct, Digital, Promotion & Relationship Marketing (Aktionsstände, virales Marketing, CRM) sowie Specialist Communications (B2B, Eventmanagement, z.B. Wahlkampf) und werden von integrierten Gruppen (z.B. die Kantar Group, der die Division Consumer Insight untersteht) geführt. WPP ist nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Digitale Kommunikation und unterstützt mit den 328 zur Gruppe gehörenden Unternehmen (1/2013) ca. zwei Drittel aller Unternehmen aus dem Fortune Global 500 Index mit Dienstleistungen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1985.

Offizielle Webseite: https://www.wpp.com