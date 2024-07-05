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WPP plc

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WKN A1J2BZ
ISIN JE00B8KF9B49
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 9,55 9,59 13,55 14,74 14,84
    Nettogewinn (Mrd) 0,60 0,56 -0,17 0,63 0,20
    Gewinn/Aktie 0,28 0,32 -0,20 0,50 0,10
    Dividende/Aktie 0,17 0,15 0,15 0,39 0,39
    Rendite (%) 5,54 5,02 4,44 4,80 5,23
    KGV 5,45 5,73 - 16,30 73,11
    KUV 0,33 0,33 0,27 0,60 0,54

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die WPP PLC ist ein führender Konzern im Bereich Marketing Communications Services. Die Divisionen gliedern sich in die Bereiche Advertising (Werbung), Media Investment Management (Unterhaltung mittels Werbeträgern), Consumer Insight ("Kundenerkenntnis- Trigger"), Public Relations & Public Affairs (Öffentlichkeitsarbeit), Branding & Identity (Markentreue, Statussymbol), Healthcare Communications (Pharmabranchenspezifisches Marketing), Direct, Digital, Promotion & Relationship Marketing (Aktionsstände, virales Marketing, CRM) sowie Specialist Communications (B2B, Eventmanagement, z.B. Wahlkampf) und werden von integrierten Gruppen (z.B. die Kantar Group, der die Division Consumer Insight untersteht) geführt. WPP ist nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Digitale Kommunikation und unterstützt mit den 328 zur Gruppe gehörenden Unternehmen (1/2013) ca. zwei Drittel aller Unternehmen aus dem Fortune Global 500 Index mit Dienstleistungen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1985.

    Offizielle Webseite: https://www.wpp.com

    Aktionärsverteilung