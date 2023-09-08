Unternehmensprofil

Die Align Technology, Inc. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das Invisalign Clear Alignern und iTero Intraoralscannern entwickelt, produziert und vermarktet. Außerdem bietet der Konzern Dienstleistungen für die Zahnmedizin sowie die exocad Software für computergestütztes Design und computergestützte Fertigung, die von Dentallaboren und Zahnärzten genutzt werden. Die Produkte werden in erster Linie zur Behandlung von Zahnfehlstellungen eingesetzt. Weltweit wurden den Angaben zufolge bisher mehr als neun Millionen Menschen mit dem Invisalign-System behandelt.

Offizielle Webseite: https://www.aligntech.com