Bis zu 450 Prozent Potenzial bis zum 52-Wochen-Hoch bietet eine Nasdaq-Aktie. Wir zeigen aber nicht nur, welche Tech-Aktien stark aufholen können. Wir zeigen auch, welche Aktien momentan ein sehr starkes und welche ein sehr schwaches Momentum aufweisen. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch zeigt bei einer Aktie, ob sie sich momentan nahe am Rekordhoch bewegt oder nicht. Dies zeigt für Momentum-Anleger, ob sie auf den fahrenden Zug aufspringen wollen. Umgekehrt gilt für das 52-Wochen-Tief, ob eine Aktie aktuell in einem gnadenlosen Abwärtstrend ist. Schauen wir uns also erst die besten Nasdaq-Aktien an und danach diejenigen mit dem höchsten Kurspotenzial.

Die momentan besten Nasdaq-Aktien

Die besten Nasdaq-Aktien

Gilead Sciences, Cintas Corp, Ross Stores und PepsiCo reiten aktuell auf der Erfolgswelle. Denn in der Tabelle oben sehen Anleger, wie diese Aktien die Erfolgswelle reiten. Alle vier Aktien befinden sich ganz nahe am 52-Wochen-Hoch und sind somit kurz davor, ein neues Allzeithoch zu bilden. Zudem sind alle bis auf PepsiCo auch sehr weit von ihrem 52-Wochen-Tief entfernt und somit in einem sehr stabilen Aufwärtstrend.

Nasdaq-Aktien mit dem größten Potenzial

Nasdaq-Potenziale

Schauen wir uns dann die Nasdaq-Aktien mit den größten Potenzialen an, so fallen vor allem die Aktien von Lucid Group ins Auge. Denn die Papiere des E-Auto-Unternehmen sind stark eingebrochen und bieten bis zum 52-Wochen-Hoch nun 450 Prozent Potenzial. Allerdings notieren die Lucid-Aktien momentan nur 1,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief und sind damit in einem starken Abwärtstrend.

Auch die Aktien von DocuSign oder Align Technology bieten mit 292 Prozent bzw. 270 Prozent Riesenpotenziale. Und auch andere bekannte Unternehmen wie die Facebook-Mutter Meta Platforms, PayPal, Zoom oder Tesla befinden sich bei den zwölf Aktien mit dem größten Abstand zum 52-Wochen-Hoch aus dem Nasdaq.

Sie suchen weitere Aktien mit viel Kurspotenzial? Dann lesen Sie diesen Artikel von uns oder den!