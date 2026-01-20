Unternehmensprofil

Die Alstom S.A. ist ein führender Akteur in der globalen Schienenverkehrsbranche. Als solcher bietet der Konzern weltweit in 70 Ländern eine vollständige Palette von Lösungen an, die Schienenfahrzeuge, Systeme, Dienstleistungen sowie Signaltechnik für den Personen- und Güterverkehr umfassen. Unterteilt ist die Geschäftstätigkeit in die Segmente Rolling stock, Services, Systems und Signalling. Durch die Übernahme des Bereichs Transportation von Bombardier, die zum 29. Januar 2021 abgeschlossen worden war, hat Alstom seine Führungsposition auf dem Markt für nachhaltige Mobilität erheblich gestärkt. Für die vergrößerte Gruppe war ein Proforma-Umsatz für 2020/21 von rund 14,0 Mrd. Euro errechnet worden; auf dieser Grundlage wurde 2021/22 ein Wachstum von rund zehn Prozent erzielt. Das frühere Energiegeschäft war im November 2015 an General Electric verkauft worden. Das Unternehmen entstand 1928 durch die Fusion von Thomson-Houston und Société Alsacienne de Constructions Mécaniques.

Offizielle Webseite: https://www.alstom.com