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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Amadeus Fire

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WKN 509310
ISIN DE0005093108
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 374,89 355,26 363,58 436,91 442,36
    Nettogewinn (Mio) - - 2,13 36,50 41,25
    Gewinn/Aktie 1,64 0,60 -0,44 6,01 7,12
    Dividende/Aktie 1,16 - - 4,03 5,00
    Rendite (%) 8,68 6,35 - 5,27 4,08
    KGV 5,79 9,47 - 12,71 17,22
    KUV 0,31 0,33 0,63 0,95 1,51

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Amadeus FiRe AG ist ein Personaldienstleistungsunternehmen und als solches auf die Überlassung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften für kaufmännische Bereiche, insbesondere für das Finanz- und Rechnungswesen, aber auch für den Bereich Office, Banking und den IT-Bereich spezialisiert. Zusätzlich zur Arbeitnehmerüberlassung tritt das Unternehmen auch als Arbeitsvermittler auf und erbringt alle Beratungsleistungen, die für eine permanente Besetzung von Fach- und Führungspositionen erforderlich sind. Darüber hinaus hat Amadeus FiRe unter dem Begriff Interim- und Projektmanagement Führungskräfte im Programm, die Projektleitungen durchführen oder vorübergehend Führungspositionen besetzen. Viertes Standbein sind Training und Weiterbildung. Das operative Geschäft gliedert sich in die vier Segmente "Zeitarbeit", "Interim-/Projektmanagement", "Personalvermittlung" und "Weiterbildung".

    Offizielle Webseite: https://www.amadeus-fire.de

    Aktionärsverteilung