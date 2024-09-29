Amadeus Fire
Aktuelle Nachrichten zu Amadeus Fire
dpa-AFX News zu Amadeus Fire
EQS-News: HV der Amadeus Fire AG beschließt alle Tagesordnungspunkte mit sehr deutlichen Mehrheiten und stellt dem Konzern ein neues Genehmigtes Kapital 2026 zur Verfügung (deutsch)
EQS-News: Amadeus Fire Group: Frühzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von Dennis Gerlitzki, COO Personaldienstleistungen, um weitere fünf Jahre (deutsch)
EQS-News: Amadeus Fire Group startet mit positiven Entwicklungen in das laufende Jahr und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (deutsch)
EQS-News: Amadeus Fire Group bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2025 und erwartet steigende Ergebnisse im Jahr 2026 (deutsch)
EQS-News: Amadeus Fire Group beweist Widerstandskraft in wirtschaftlich schwierigem Umfeld - Umsatz und operatives EBITA 2025 erfüllen die Prognose (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|374,89
|355,26
|363,58
|436,91
|442,36
|Nettogewinn (Mio)
|-
|-
|2,13
|36,50
|41,25
|Gewinn/Aktie
|1,64
|0,60
|-0,44
|6,01
|7,12
|Dividende/Aktie
|1,16
|-
|-
|4,03
|5,00
|Rendite (%)
|8,68
|6,35
|-
|5,27
|4,08
|KGV
|5,79
|9,47
|-
|12,71
|17,22
|KUV
|0,31
|0,33
|0,63
|0,95
|1,51
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Amadeus FiRe AG ist ein Personaldienstleistungsunternehmen und als solches auf die Überlassung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften für kaufmännische Bereiche, insbesondere für das Finanz- und Rechnungswesen, aber auch für den Bereich Office, Banking und den IT-Bereich spezialisiert. Zusätzlich zur Arbeitnehmerüberlassung tritt das Unternehmen auch als Arbeitsvermittler auf und erbringt alle Beratungsleistungen, die für eine permanente Besetzung von Fach- und Führungspositionen erforderlich sind. Darüber hinaus hat Amadeus FiRe unter dem Begriff Interim- und Projektmanagement Führungskräfte im Programm, die Projektleitungen durchführen oder vorübergehend Führungspositionen besetzen. Viertes Standbein sind Training und Weiterbildung. Das operative Geschäft gliedert sich in die vier Segmente "Zeitarbeit", "Interim-/Projektmanagement", "Personalvermittlung" und "Weiterbildung".
Offizielle Webseite: https://www.amadeus-fire.de