Unternehmensprofil

Die Amadeus FiRe AG ist ein Personaldienstleistungsunternehmen und als solches auf die Überlassung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften für kaufmännische Bereiche, insbesondere für das Finanz- und Rechnungswesen, aber auch für den Bereich Office, Banking und den IT-Bereich spezialisiert. Zusätzlich zur Arbeitnehmerüberlassung tritt das Unternehmen auch als Arbeitsvermittler auf und erbringt alle Beratungsleistungen, die für eine permanente Besetzung von Fach- und Führungspositionen erforderlich sind. Darüber hinaus hat Amadeus FiRe unter dem Begriff Interim- und Projektmanagement Führungskräfte im Programm, die Projektleitungen durchführen oder vorübergehend Führungspositionen besetzen. Viertes Standbein sind Training und Weiterbildung. Das operative Geschäft gliedert sich in die vier Segmente "Zeitarbeit", "Interim-/Projektmanagement", "Personalvermittlung" und "Weiterbildung".

Offizielle Webseite: https://www.amadeus-fire.de