Deutsche Nebenwerte Aktien aus MDAX und SDAX bieten aktuell deutlich mehr Potenziale als DAX-Aktien. Auf welche Titel Anleger setzen können und welche Aktien bis zu 84 Prozent Kurspotenzial aufweisen.

Deutsche Nebenwerte Aktien mit bis zu 84 Prozent Kurspotenzial

Nebenwerte Aktien

Momentan bieten laut den Analysten bei Bloomberg die Aktien von GFT Technologies durchschnittlich 83,96 Prozent Kurspotenzial. Dabei bedeutet das Konsensrating vorne in der Tabelle, dass alle Analysten bei Bloomberg zum Kaufen raten. Deswegen ein Wert von 5,0. Würden alle zum Verkauf raten, dann würde der Wert 1,0 betragen. Dabei ist GFT ein IT-Dienstleister, der über sich selbst schreibt, die gesamte IT-Wertschöpfungskette abzudecken. Allerdings befindet sich die Aktie aktuell in einem Abwärtstrend und den letzten Bullenmarkt noch korrigiert, worauf Anleger achten sollten. Bei BÖRSE ONLINE ist GFT zuletzt bei 29 Euro durch den Stoppkurs gefallen, weswegen wir GFT aktuell auf Beobachten setzen.

Obwohl dann die Aktien von adesso und Eckert&Ziegler hohe Kurspotenziale im MDAX und SDAX von über 70 Prozent bieten, sind diese Aktien zuletzt durch unsere Stopps gefallen. Anschauen können sich Anleger aber United Internet. Denn BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro und einem Stoppkurs von 11,50 Euro. Bei Bloomberg geben die Analysten momentan ein Kursziel von 21,88 Euro und somit ein Kurspotenzial von 65 Euro für die United Internet Aktie aus.

Doch welche Nebenwerte Aktien können sich jetzt sonst noch lohnen?

Und bevor Sie weiterlesen werfen Sie auch einen Blick in diesen Artikel: Bis zu 12,44 Prozent Dividendenrendite mit deutschen Nebenwerte Aktien: Niedrige KGVs und hohe Dividenden

Zwei Favoriten der Redaktion

Aus unserer Sicht haben auch die Aktien von Secunet viel Kurspotenzial. Das Sicherheits- und Cybersecurity-Unternehmen empfiehlt BÖRSE ONLINE mit einem Kursziel von 330 Euro zum Kauf. Einen Stopp sollten Anleger bei 148 Euro setzen. Die Analysten bei Bloomberg geben ein Konsensrating von 4,33 für die Secunet-Aktie ab und setzen das Kursziel auf 312 Euro, was einem Potenzial von 52,94 Prozent bedeutet.

Außerdem empfiehlt BÖRSE ONLINE auch die Aktie von Deutz zum Kauf mit einem Kursziel von 8,00 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 2,75 Euro setzen. Denn die Deutz-Aktie befindet sich aktuell auch in einem schönen Aufwärtstrend und läuft ganz gut nach oben. Dazu muss man sagen: Der Hersteller von Antriebssystemen wird auch von den Analysten bei Bloomberg mit einem Wert von 4,71 von 5,00 möglichen Punkten gut eingeschätzt.

So können Anleger von den hohen Kurspotenzialen bei deutschen Nebenwerten aus SDAX und MDAX profitieren.

Und lesen Sie auch: So hoch wie Tagesgeld Zinsen: So erstaunlich gute Renditen erhalten Sie bei Brokern in Deutschland

oder: Nach dem Kaufrausch: Immer noch bis zu 50 Prozent Kurspotenzial mit Aktien wie Vonovia, Siemens Energy, Bayer, Deutsche Bank, Commerzbank, Volkswagen und Co