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ATOSS Software

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WKN 510440
ISIN DE0005104400
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 213,83 189,70 170,63 151,20 113,92
    Nettogewinn (Mio) 52,17 45,19 45,45 35,77 19,38
    Gewinn/Aktie 3,28 2,84 2,86 4,50 2,44
    Dividende/Aktie 2,36 2,02 3,37 2,83 1,82
    Rendite (%) 2,80 1,79 2,98 2,70 2,61
    KGV 25,65 39,68 39,51 23,28 28,61
    KUV 6,26 9,45 10,53 11,02 9,75

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ATOSS Software SE bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Softwarelösungen rund um den intelligenten Personaleinsatz in Deutschland. Ziel ist die Reduzierung z.B. von Überstunden, Leerlaufzeiten und Zuschlägen für Sonderschichten. Gleichzeitig sollen die Prozesse beim Kunden optimiert und verschlankt werden. Neben der Nutzung von Einsparpotenzialen steige dadurch auch Wettbewerbsfähigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit, hebt ATOSS hervor. Das Lösungsportfolio umfasst die Bereiche Arbeitszeitmanagement, Staff Efficiency Management, Personaleinsatzplanung, Geschäftsprozessmanagement, spezielle Lösungen für den Mittelstand sowie kundenorientiertes Consulting.

    Offizielle Webseite: https://www.atoss.com

    Aktionärsverteilung