ATOSS Software
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WKN 510440
ISIN DE0005104400
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu ATOSS Software
dpa-AFX News zu ATOSS Software
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EQS-News: ATOSS Software SE: Starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr mit weiter steigender Profitabilität (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|213,83
|189,70
|170,63
|151,20
|113,92
|Nettogewinn (Mio)
|52,17
|45,19
|45,45
|35,77
|19,38
|Gewinn/Aktie
|3,28
|2,84
|2,86
|4,50
|2,44
|Dividende/Aktie
|2,36
|2,02
|3,37
|2,83
|1,82
|Rendite (%)
|2,80
|1,79
|2,98
|2,70
|2,61
|KGV
|25,65
|39,68
|39,51
|23,28
|28,61
|KUV
|6,26
|9,45
|10,53
|11,02
|9,75
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ATOSS Software SE bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Softwarelösungen rund um den intelligenten Personaleinsatz in Deutschland. Ziel ist die Reduzierung z.B. von Überstunden, Leerlaufzeiten und Zuschlägen für Sonderschichten. Gleichzeitig sollen die Prozesse beim Kunden optimiert und verschlankt werden. Neben der Nutzung von Einsparpotenzialen steige dadurch auch Wettbewerbsfähigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit, hebt ATOSS hervor. Das Lösungsportfolio umfasst die Bereiche Arbeitszeitmanagement, Staff Efficiency Management, Personaleinsatzplanung, Geschäftsprozessmanagement, spezielle Lösungen für den Mittelstand sowie kundenorientiertes Consulting.
Offizielle Webseite: https://www.atoss.com