In der großen weiten Welt der Aktien scheinen sich gerade die Kräfteverhältnisse zu verschieben. Vor allem eine Entwicklung ist so deutlich wie seit fast 24 Jahren nicht mehr. Anleger sollten eine ganz bestimmte Art von Aktien in den Blick nehmen.

Dieser Turnaround könnte die Aktienmärkte durchwirbeln: Immer mehr Anleger scheinen ihr Geld nicht mehr in große Large Caps, sondern Small Cap-Aktien zu investieren. Im Juli 2024 hatten laut der Plattform „The Motley Fool“ viele Anleger Aktien von Mega Caps verkauft und das Geld lieber in kleinere Unternehmen investiert. Die Folge: Der Small Cap-Index S&P 600 legte in dem Monat 10,7 Prozent zu, während der S&P 500 nur um 1,1 Prozent stieg. Das ist, auf Monatsbasis, die größte Outperformance des S&P 600 gegenüber dem S&P 500 seit Dezember 2000. Damals lief es für den „kleinen“ Index um 11,8 Prozent besser als für den S&P 500. Im Laufe des Jahres wuchs der Abstand sogar auf 18,8 Prozent.

Statistisch lässt sich zudem zeigen, dass die Small Caps des S&P 600 auch sechs oder zwölf Monate nach einer starken monatlichen Outperformance meist erfolgreicher abschnitten als der S&P 500. Im Schnitt lief es für den kleinen Index in solchen Fällen nach sechs Monaten 3,4 Prozent und nach einem Jahr 3,1 Prozent besser.

Mögliche Zinssenkungen beflügeln Small Caps

Beflügelt wurde die Umschichtung von großen zu kleinen Aktien wohl auch von immer mehr Hinweisen, die auf eine Senkung der Leitzinsen in den USA im September hindeuten. Kleinere Unternehmen reagieren nämlich weit empfindlicher auf steigende Zinsen als Big Player, da sie stärker auf variabel verzinste Schuldtitel angewiesen sind. Zudem steht die Geldpolitik der amerikanischen Fed auch im Zusammenhang mit der Geldmenge der USA. Steigt diese aufgrund fallender Zinsen, erzielen Small Caps meist höhere Renditen, da sie mehr Kapital zur Verfügung haben.

Anleger können auf ETF oder Small Cap-Geheimtipps setzen

Profitieren können Anleger von diesem Turnaround an den Aktienmärkten auch im Juli noch, beispielsweise durch ein Investment in einen ETF, der einen Index für Small Caps nachbildet oder erfolgsversprechende Einzelwerte. Im SDAX der kleinen Nebenwerte waren beispielsweise in den letzten drei Monaten die Aktien von Schott Pharma und Atoss mit einem Plus von 26 Prozent respektive 20 Prozent erfolgreicher als viele andere Titel aus dem Sektor.

