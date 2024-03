Im TecDax waren in den letzten fünf Jahren unter anderem zwei Energieversorger und der Halbleiterkonzern Aixtron richtig erfolgreich. Aber wer steht an der Index-Spitze und wie sieht die Zukunft aus.

Im TecDAX stecken die 30 größten Technologiewerte aus Deutschland. Technologie ist dabei momentan einer der Wachstumstreiber an den Börsen weltweit. Da lohnt sich doch ein Blick auf die Titel, die in den letzten fünf Jahren eine besonders gute Performance abgeliefert haben. Und insgesamt vier Aktien haben es dabei sogar zwischenzeitlich auf ein Kurswachstum von mehr als 200 Prozent gebracht. Um welche Titel handelt es sich genau?

PNE und ATOSS auf den ersten Plätzen

Mit einem Kurswachstum von fast 500 und etwa 430 Prozent stehen der Energiekonzern PNE und der Technologiewert Atoss Software auf den ersten beiden Plätzen. Während sich PNE als Spezialist für alles rund um Windkraft etabliert hat, betreibt Atoss eine Workforce-Managment-Software, die Unternehmen bei der Personalorganisation hilft. Bei PNE ist dabei, auch aufgrund der Energiewende, noch besonders viel Raum für Kurssprünge vorhanden.

Laut Daten der Plattform „MarketScreener“ und den vorliegenden Analysteneinschätzungen liegt das Wachstumspotenzial bei PNE noch bei knapp 50 Prozent. Dagegen sehen die Analysten im Schnitt bei Atoss derzeit keine Luft nach oben, obwohl das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für Atoss von 279 auf 296 Euro zuletzt angehoben hatte. Die Aktie notiert momentan bei 266 Euro.

Energiekontor und Aixtron ebenfalls gut dabei

Mit einem Plus von rund 331 respektive 211 Prozent folgen dann die Unternehmen Energiekontor und Aixtron. Vor allem Aixtron war zuletzt für Anleger interessant geworden, als verhaltene Geschäftszahlen für einen kräftigen Kursrücksetzer gesorgt hatten. Viele Analysten senkten ihre Kursziele, sahen eine mittelfristige Trendfortsetzung aber nicht in Gefahr. Aixtron ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie und operiert in einem sehr spezialisierten Segment. Derzeit notiert die Aktie bei rund 26 Euro und liegt damit noch deutlich unter 30 Euro und mehr, die das Papier noch Ende Februar wert war.

Bei Energiekontor sehen die Analysten im Schnitt dagegen bei einem Kursziel von 124 Euro noch ein Upside-Potenzial von mehr als 80 Prozent. Derzeit notiert das Papier bei 69,10 Euro und konnte sich nach einer Abwärtsbewegung zuletzt etwas erholen. Die bisherigen TecDAX-Champions könnten also auch in Zukunft oben mitmischen.

