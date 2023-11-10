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AT&T, Inc. 5% 19/PERP

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WKN A2PXF2
ISIN US00206R5081
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 131,97 129,27 125,65 122,34 122,43
    Nettogewinn (Mrd) 16,90 16,15 23,39 12,25 15,62
    Gewinn/Aktie - - 3,04 1,49 1,97
    Dividende/Aktie - - 1,11 1,11 1,11
    Rendite (%) 4,77 4,77 4,47 4,87 6,62
    KGV 9,05 9,95 8,17 15,28 8,52
    KUV 1,16 1,25 1,41 1,34 0,98

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die AT&T Inc. führt einen Konzern, der sich zu den weltweit führenden Anbietern von Telekommunikations-, Medien- und Technologiedienstleistungen zählt. Das Segment Communications umfasst die Geschäftseinheiten Mobility (drahtlose Dienste und Geräte), Video (einschließlich Over-the-Top-Dienste sowie Multiplattform-Werbedienstleistungen), Broadband (Internet, Breitband-Glasfaser und Telefonie-Sprachkommunikationsdienste für Privatkunden), Business Wireline (IP-basierte Dienste sowie Sprach- und Datendienste für Geschäftskunden). Das Segment WarnerMedia entwickelt, produziert und vertreibt Spielfilme, Fernsehen, Spiele und andere Inhalte über verschiedene physische und digitale Formate. Dazu gehört die Streaming-Plattform HBO Max. Das Segment Lateinamerika bietet Unterhaltungs- und Mobilfunkdienste außerhalb der USA an. Ein wichtiger Markt ist Mexiko. Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1876 zurück, als Alexander Graham Bell das Telefon erfand.

    Offizielle Webseite: https://www.att.com

    Aktionärsverteilung