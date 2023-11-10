AT&T, Inc. 5% 19/PERP

Unternehmensprofil

Die AT&T Inc. führt einen Konzern, der sich zu den weltweit führenden Anbietern von Telekommunikations-, Medien- und Technologiedienstleistungen zählt. Das Segment Communications umfasst die Geschäftseinheiten Mobility (drahtlose Dienste und Geräte), Video (einschließlich Over-the-Top-Dienste sowie Multiplattform-Werbedienstleistungen), Broadband (Internet, Breitband-Glasfaser und Telefonie-Sprachkommunikationsdienste für Privatkunden), Business Wireline (IP-basierte Dienste sowie Sprach- und Datendienste für Geschäftskunden). Das Segment WarnerMedia entwickelt, produziert und vertreibt Spielfilme, Fernsehen, Spiele und andere Inhalte über verschiedene physische und digitale Formate. Dazu gehört die Streaming-Plattform HBO Max. Das Segment Lateinamerika bietet Unterhaltungs- und Mobilfunkdienste außerhalb der USA an. Ein wichtiger Markt ist Mexiko. Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1876 zurück, als Alexander Graham Bell das Telefon erfand.

Offizielle Webseite: https://www.att.com