Im wichtigsten Index der Welt gibt es viele spannende Hochdividendenwerte mit sehr hohen und stabilen Ausschüttungen. Diese drei Titel sollten sich Anleger etwas genauer anschauen, denn sie bieten nicht nur Dividenden, sondern auch Kurschancen.

Der wichtigste und größte Aktienindex der USA und vielleicht auch der Welt, der S&P500 bietet für jedes Anlegerherz etwa, auch für Dividendenjäger. Tatsächlich werden jährlich dreistellige Milliardenbeträge an Dividenden an Anleger überwiesen und etwa 400 der 500 Unternehmen im Index zahlen Anlegern eine Ausschüttung.

3 spannende Hochdividendenaktien aus dem S&P 500

Allerdings nützt die höchste Dividende nichts, wenn der Kurswert sich in derselben Zeit halbiert. Dementsprechend hier drei Hochdividendenaktien aus dem S&P 500, welche nicht nur eine ordentliche Ausschüttung, sondern auch einiges an Chancen bieten:

Weyerhäuser (Dividendenrendite: 5,25 Prozent)

Der erste Wert ist dabei Weyerhäuser, einer der größten Holzproduzenten und Waldbesitzer der Welt. Das Unternehmen hat vor allem Potenzial wegen der Knappheit des Rohstoffes und eines möglichen neuen Booms am Immobilienmarkt, sollte sich die makroökonomische Lage wieder erholen.

Gleichzeitig sollten sich aber Anleger nicht zu sehr auf die Dividendenrendite verlassen, denn die ist vor allem aufgrund regelmäßiger Sonderausschüttungen des Unternehmens so hoch. Diese können aber jederzeit, gerade wegen der fallenden Holzpreise, ausbleiben.

Philip Morris (Dividendenrendite: 5,94 Prozent)

Ein deutlich stabilerer Zahler ist dagegen der internationale Zigarettenkonzern Phillip Morris, welcher Anlegern eine aktuelle Dividendenrendite von 5,94 Prozent bietet.

Zwar wird die Tabakbranche schon seit einigen Jahren tot gesagt, doch hat in den westlichen Industrieländern die Zahl der Raucher und Nutzer von rauchfreien Produkten während der Pandemie wieder deutlich zugenommen und gleichzeitig wächst auch in Schwellenländern die Nachfrage nach Zigaretten & Co.

AT&T (Dividendenrendite: 5,97 Prozent)

Doch noch deutlich mehr Chancen lauern bei einem anderen S&P500 Unternehmen, nämlich AT&T. Der weltgrößte Telekommunikationskonzern ist nämlich gerade im erfolgreichen Turnaround und einer Restrukturierung des Konzerns begriffen, wobei schon einige Erfolge verbucht werden konnten.

Aktuell können sich Anleger die Aktie mit einer Dividendenrendite von 5,97 Prozent sichern. Zusätzlich geht der Konsens der Analysten von einem kurzfristigen Kursziel von 21,25 US-Dollar aus, was nochmal einem Kurspotenzial von 13 Prozent entspricht.

