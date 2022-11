Die Angst, dass die FED eine Rezession auslöst wächst immer mehr und Anleger fragen sich, was zu tun ist. Mit diesen Dividendenaktien können Sie ihr Depot vor einer solchen Rezession schützen. Von Johann Werther

Die Angst vor dem Schrumpfen der Wirtschaft wächst immer mehr. Unternehmen hören, trotz Personalmangel, auf Mitarbeiter einzustellen, Investitionen werden auf die lange Bank geschoben oder gar nicht erst getätigt und immer öfter hört man das böse “R-Wort” in den Medien.

Wesentlichen Anteil an diesen Verhältnissen haben die Notenbanken und vor allem die FED, die durch ihre radikale Inflationsbekämpfung die Wirtschaft zu erwürgen droht. Die stark steigenden Zinsen und die Reduzierung der Bilanzsumme dürfte laut Meinung vieler Marktteilnehmer zur Folge haben, dass wir einen Wirtschaftsabschwung mit tiefroten Kursen erleben.

Diese dürften sich allerdings auch in Anlegerportfolios zu Buche schlagen, denn eine solche Konjunkturphase kann sehr lange dauern und besonders schmerzhaft sein. Gerade in der Paarung mit der hohen Inflation wird man schnell an die 70er-Jahre erinnert, ein Jahrzehnt voller Probleme, roten Kursen und Bärenmärkten. Ein Zeitraum, der mit Geldern von Anlegern vor allem eines gemacht hat – sie vernichtet.

Doch sollte dieses Szenario wirklich eintreten, dann sollten sich Investoren auch entsprechend darauf vorbereiten, denn es gibt immer Unternehmen, die eine Rezession wenig kümmert, die Gewinne machen, Dividenden zahlen und so ihren Wert mehren. Ein paar dieser vermeintlich krisensicheren Unternehmen sind hier aufgelistet:

1. Kellogg

2. Merck & Co

3. Kraft Heinz Co.

4. Altria

5. AT&T

6. Amgen

7. Procter&Gamble

8. Tractor Supply

9. Corecivic

10. Phillip Morris

Diese glänzen vor allem durch eine sehr niedrige Volatilität und teilweise hohe Dividendenrenditen. Grund dafür ist, dass die Mehrheit dieser Aktien aus dem Bereich Basiskonsumgüter oder Basisinfrastruktur kommt, also zwei Wirtschaftssektoren, die auch von einer Rezession kaum aufgehalten werden können.

Selbstverständlich werden diese trotzdem schwanken und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass diese in Mitleidenschaft gezogen werden, jedoch dürften Anleger mit derartigen Aktien in einer Rezession bessere Chancen haben als mit dem nächsten heißen Tech-Stock.

Aktien wie Kellogg befinden sich übrigens auch im BÖRSE ONLINE Agrar und Nahrungsindex. Aktien aus den Bereichen Agrar und Nahrung schwanken oft weniger als der Gesamtmarkt, da Nahrung auch in Zeiten von Rezession essenziell ist. Und weil allein schon durch die stetig wachsende Menschheit der Bedarf an Lebensmitteln zunimmt, bleibt auch die Branche im Wachstumsmodus. Der von €uro und von BÖRSE ONLINE konzipierte Index Agrar und Nahrung setzt breit gestreut auf diesen Bereich.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Altria Group, Philip Morris International