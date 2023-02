Sowohl Intel als auch AT&T sind unter ausschüttungsorientierte Anlegern beliebte Werte, um nicht nur dicke Dividenden zu kassieren, sondern auch auf einen Turnaround zu wetten. Doch welche der beiden Aktien ist die Bessere?

Intel – Die Parole heißt “Durchhalten”

Intel war früher einmal das wertvollste Unternehmen der Welt. Nun scheint der Chip-Hersteller jedoch massiv vom Pfad abgekommen zu sein und hat auch den Anschluss an die Konkurrenz wie Nvidia und AMD verloren.

Dazu passen auch die drastisch schlechten Quartalszahlen, die das Unternehmen in der vergangenen Woche meldete. Trotzdem beabsichtigt das Unternehmen weiter an seinem Kurs festzuhalten, neue Chips entwickeln und große Fabriken bauen. Dazu soll die Dividende weiter, aber nicht mehr aus dem Cashflow, gezahlt werden, damit Anleger an Board bleiben.

AT&T – Alles wieder im grünen Bereich?

Bei AT&T hingegen waren die Quartalszahlen exzellent und vor allem das Neukundenwachstum überraschte viele. Der global größte Kommunikationskonzern steht im US-Markt in einem Dreikampf mit den Gegner Verizon und t-mobile US.

Doch wie auch die Ergebnisse der Konkurrenz zeigen, macht ein wiedererstarkendes AT&T weiter Probleme. Dazu kommt, dass das Unternehmen sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlankt hat und weiter Kosten einsparen kann.

Für jeden etwas dabei

Damit scheint AT&T die deutlich bessere Aktie für den Turnaround zu sein, allerdings ist das nicht so pauschal abzutun. Zwar ist der Telekommunikationskonzern deutlich weiter auf dem Weg zurück an die Spitze, dies bedeutet aber auch, dass hier schon einige Entwicklungen vom Markt eingepreist sind.

Intel dagegen bietet deutlich mehr Upside, wenn auch die entsprechende Downside, wenn zum Beispiel die Dividende gestrichen wird. Anleger, die auf der Suche nach Turnaround-Aktien sind, können sich deswegen beide Werte einmal genauer anschauen und jeweils nach Risikopräferenz entscheiden.