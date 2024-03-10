Unternehmensprofil

Die Ballard Power Systems Inc. ist im Wesentlichen mit der Konstruktion, der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellenprodukten ("PEM") befasst. Damit werden eine Vielzahl von Anwendungen adressiert, wobei Antriebsprodukte für Busse, Lkw, Schienenfahrzeuge, Schiffe, stationäre Anwendungen sowie den Materialtransport und Offroad-Anwendungen hervorgehoben werden. Darüber hinaus werden Dienstleistungen erbraucht, einschließlich Technologielösungen, Kundendienst und Schulungen.

Offizielle Webseite: https://www.ballard.com