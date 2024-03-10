Ballard Power Systems
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H T
WKN A0RENB
ISIN CA0585861085
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Ballard Power Systems
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|144,84
|107,63
|99,37
|69,73
|102,37
|Nettogewinn (Mio)
|-48,16
|-59,98
|-90,91
|-324,25
|-177,72
|Gewinn/Aktie
|-0,14
|-0,17
|-0,30
|-1,08
|-0,59
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
|5,75
|6,76
|7,71
|7,13
|10,81
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Ballard Power Systems Inc. ist im Wesentlichen mit der Konstruktion, der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellenprodukten ("PEM") befasst. Damit werden eine Vielzahl von Anwendungen adressiert, wobei Antriebsprodukte für Busse, Lkw, Schienenfahrzeuge, Schiffe, stationäre Anwendungen sowie den Materialtransport und Offroad-Anwendungen hervorgehoben werden. Darüber hinaus werden Dienstleistungen erbraucht, einschließlich Technologielösungen, Kundendienst und Schulungen.
Offizielle Webseite: https://www.ballard.com