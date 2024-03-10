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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Ballard Power Systems

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WKN A0RENB
ISIN CA0585861085
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 144,84 107,63 99,37 69,73 102,37
    Nettogewinn (Mio) -48,16 -59,98 -90,91 -324,25 -177,72
    Gewinn/Aktie -0,14 -0,17 -0,30 -1,08 -0,59
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 5,75 6,76 7,71 7,13 10,81

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Ballard Power Systems Inc. ist im Wesentlichen mit der Konstruktion, der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellenprodukten ("PEM") befasst. Damit werden eine Vielzahl von Anwendungen adressiert, wobei Antriebsprodukte für Busse, Lkw, Schienenfahrzeuge, Schiffe, stationäre Anwendungen sowie den Materialtransport und Offroad-Anwendungen hervorgehoben werden. Darüber hinaus werden Dienstleistungen erbraucht, einschließlich Technologielösungen, Kundendienst und Schulungen.

    Offizielle Webseite: https://www.ballard.com

    Aktionärsverteilung