Investieren in Wasserstoff und Clean Energy ist der große Trend, doch viele Aktien sind sehr teuer. Nun hat Morningstar jedoch drei Aktien ausgemacht, welche trotz des Kursanstieges in der Branche noch unterbewertet sind. Ein klarer Kauf für Anleger?

Der iShares Global Clean Energy ETF hat sich in den vergangenen zwölf Monaten gerade einmal zwei Prozent verloren. Dieses Ergebnis kann vordergründig auf den U.S. Inflation Reduction Act zurückgeführt werden, eine Regierungsinvestition in Höhe von mehr als 400 Milliarden US-Dollar in saubere Energie-Technologie, die die größte Investition der Regierung aller Zeiten darstellt.

Morningstar findet Clean Energy teuer

Laut einer Marktanalyse der Ratingagentur Morningstar ist die saubere Energie-Industrie schnell wachsend und gut für die Umwelt, was eine attraktive Kombination für Investoren darstellt. Allerdings ist es nicht so einfach, Unternehmen zu finden, die sich auf grüne Energie konzentrieren und gleichzeitig zu Preisen gehandelt werden, welche man überhaupt als fair klassifizieren kann.

Reine Investitionen in saubere Energie, wie Solarenergie-Aktien, sind laut deshalb Morningstar „sehr volatil, überteuert und weitgehend kommodifiziert“. Es wird also schon sehr viel Wachstum durch die Bepreisung vorweggenommen, was das Risiko für jetzt einsteigende Investoren anwachsen lässt.

Diese drei Aktien sind noch unterbewertet

Brett Castelli, Clean-Energy-Equity-Analyst bei Morningstar, stellte allerdings trotzdem in einer kürzlich veröffentlichten Studie drei Aktien aus dem Sektor Wasserstoff und Clean Energy vor, die trotz der Hausse in dem Sektor in den vergangenen Jahren noch unterbewertet erscheinen:

Ballard Power

Castelli sieht bei dem Wasserstoffunternehmen klare Wettbewerbsvorteile und schätzt den fairen Wert des Aktienkurses auf 7,50 US-Dollar. Ballard Power wird zurzeit zu 5,60 US-Dollar gehandelt, was einem Drittel unter dem fairen Wert entspricht.

Brookfield Renewable Partners

Hier sieht der Analyst ebenfalls massives Wachstumspotenzial durch den erneuerbare Energien Mix des Unternehmens. Er schätzt den fairen Wert des Aktienkurses deshalb auf 32 US-Dollar. Brookfield Renewable wird zurzeit aber zu 26 US-Dollar gehandelt, was 23 Prozent unter dem fairen Wert entspricht.

Plug Power

Das größte Potenzial hat laut der Morningstar-Studie aber definitiv Plug Power. Dieses wird sich laut Analyst Castelli nämlich zu einem der Führer in der grünen Wasserstoffwirtschaft entwickeln. Deswegen schätzt er den fairen Wert des Aktienkurses auf 23 US-Dollar. Die Aktie wird allerdings zurzeit zu 14,30 US-Dollar gehandelt, was einer Kurserholung von 61 Prozent auf den fairen Wert entspricht.

