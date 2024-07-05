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Beazley Plc.

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WKN A2AF7G
ISIN GB00BYQ0JC66
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,56 6,38 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 0,79 0,81 0,91 1,13 1,03
    Gewinn/Aktie 1,31 1,46 1,49 1,75 1,55
    Dividende/Aktie 0,38 0,36 0,25 0,25 0,14
    Rendite (%) 2,20 2,09 2,23 2,45 2,13
    KGV 12,94 12,40 7,50 5,83 4,30
    KUV 1,55 1,58 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Beazley plc ist eine weltweit agierende Versicherungsgesellschaft, die sich auf Haftpflichthemen spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit ist fokussiert auf die Bereiche "Cyber & Tech", "Executive Risk" (u.a. Management- und Transaktionshaftpflicht), "Financial Lines" (D&O, Prospekthaftung, Vermögens- und Vertrauensschaden-Versicherung sowie Spezialkonzepte für Investmentmanager), "Reinsurance" (Vertragsrückversicherung) sowie "Small Business Solutions".

    Offizielle Webseite: https://www.beazley.com

    Aktionärsverteilung