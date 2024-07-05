Unternehmensprofil

Die Beazley plc ist eine weltweit agierende Versicherungsgesellschaft, die sich auf Haftpflichthemen spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit ist fokussiert auf die Bereiche "Cyber & Tech", "Executive Risk" (u.a. Management- und Transaktionshaftpflicht), "Financial Lines" (D&O, Prospekthaftung, Vermögens- und Vertrauensschaden-Versicherung sowie Spezialkonzepte für Investmentmanager), "Reinsurance" (Vertragsrückversicherung) sowie "Small Business Solutions".

Offizielle Webseite: https://www.beazley.com