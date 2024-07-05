Beazley Plc.
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WKN A2AF7G
ISIN GB00BYQ0JC66
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Beazley Plc.
dpa-AFX News zu Beazley Plc.
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,56
|6,38
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|0,79
|0,81
|0,91
|1,13
|1,03
|Gewinn/Aktie
|1,31
|1,46
|1,49
|1,75
|1,55
|Dividende/Aktie
|0,38
|0,36
|0,25
|0,25
|0,14
|Rendite (%)
|2,20
|2,09
|2,23
|2,45
|2,13
|KGV
|12,94
|12,40
|7,50
|5,83
|4,30
|KUV
|1,55
|1,58
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Beazley plc ist eine weltweit agierende Versicherungsgesellschaft, die sich auf Haftpflichthemen spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit ist fokussiert auf die Bereiche "Cyber & Tech", "Executive Risk" (u.a. Management- und Transaktionshaftpflicht), "Financial Lines" (D&O, Prospekthaftung, Vermögens- und Vertrauensschaden-Versicherung sowie Spezialkonzepte für Investmentmanager), "Reinsurance" (Vertragsrückversicherung) sowie "Small Business Solutions".
Offizielle Webseite: https://www.beazley.com