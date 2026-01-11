Unternehmensprofil

Beiersdorf ist ein international führender Hersteller von verbrauchernahen Markenartikeln. Die geschäftliche Entwicklung ruht auf zwei Säulen. Der Unternehmensbereich "Consumer" konzentriert sich auf kosmetische Erzeugnisse zur Körper- und Hautpflege sowie Endverbraucherprodukte für Wundversorgung und Gesundheit. Dazu zählen international starke Marken wie Nivea, Eucerin, Labello, 8x4, Florena und die Pflastermarken Hansaplast/Elastoplast. Im Unternehmensbereich "tesa" sind alle Aktivitäten gebündelt, die mit den gleichnamigen Produkten zusammenhängen. Dabei stehen Problemlösungen in drei Anwendungsfeldern im Vordergrund: Befestigungs- und Verbindungslösungen mittels doppelseitiger Klebebänder (Fastening), Schutz- und Abdeckungssysteme, vor allem für die Automobilindustrie (Masking), und Systeme zur Innen- und Außenverpackung (Packaging). Der Hamburger Konzern agiert weltweit.

Offizielle Webseite: https://www.beiersdorf.de