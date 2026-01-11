Beiersdorf
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dpa-AFX News zu Beiersdorf
EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf passt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an und beschließt NIVEA-Turnaround-Plan für die nächsten 18 Monate (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|10,11
|9,69
|9,85
|9,85
|9,45
|Nettogewinn (Mrd)
|0,94
|0,91
|0,96
|0,93
|0,75
|Gewinn/Aktie
|4,52
|4,25
|4,25
|4,05
|3,24
|Dividende/Aktie
|1,04
|1,01
|1,00
|1,00
|1,00
|Rendite (%)
|1,29
|1,26
|1,08
|0,81
|0,74
|KGV
|17,91
|18,91
|21,86
|30,37
|41,76
|KUV
|1,70
|1,78
|2,12
|2,81
|3,25
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Beiersdorf ist ein international führender Hersteller von verbrauchernahen Markenartikeln. Die geschäftliche Entwicklung ruht auf zwei Säulen. Der Unternehmensbereich "Consumer" konzentriert sich auf kosmetische Erzeugnisse zur Körper- und Hautpflege sowie Endverbraucherprodukte für Wundversorgung und Gesundheit. Dazu zählen international starke Marken wie Nivea, Eucerin, Labello, 8x4, Florena und die Pflastermarken Hansaplast/Elastoplast. Im Unternehmensbereich "tesa" sind alle Aktivitäten gebündelt, die mit den gleichnamigen Produkten zusammenhängen. Dabei stehen Problemlösungen in drei Anwendungsfeldern im Vordergrund: Befestigungs- und Verbindungslösungen mittels doppelseitiger Klebebänder (Fastening), Schutz- und Abdeckungssysteme, vor allem für die Automobilindustrie (Masking), und Systeme zur Innen- und Außenverpackung (Packaging). Der Hamburger Konzern agiert weltweit.
Offizielle Webseite: https://www.beiersdorf.de