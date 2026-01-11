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Beiersdorf

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WKN 520000
ISIN DE0005200000
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,11 9,69 9,85 9,85 9,45
    Nettogewinn (Mrd) 0,94 0,91 0,96 0,93 0,75
    Gewinn/Aktie 4,52 4,25 4,25 4,05 3,24
    Dividende/Aktie 1,04 1,01 1,00 1,00 1,00
    Rendite (%) 1,29 1,26 1,08 0,81 0,74
    KGV 17,91 18,91 21,86 30,37 41,76
    KUV 1,70 1,78 2,12 2,81 3,25

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Beiersdorf ist ein international führender Hersteller von verbrauchernahen Markenartikeln. Die geschäftliche Entwicklung ruht auf zwei Säulen. Der Unternehmensbereich "Consumer" konzentriert sich auf kosmetische Erzeugnisse zur Körper- und Hautpflege sowie Endverbraucherprodukte für Wundversorgung und Gesundheit. Dazu zählen international starke Marken wie Nivea, Eucerin, Labello, 8x4, Florena und die Pflastermarken Hansaplast/Elastoplast. Im Unternehmensbereich "tesa" sind alle Aktivitäten gebündelt, die mit den gleichnamigen Produkten zusammenhängen. Dabei stehen Problemlösungen in drei Anwendungsfeldern im Vordergrund: Befestigungs- und Verbindungslösungen mittels doppelseitiger Klebebänder (Fastening), Schutz- und Abdeckungssysteme, vor allem für die Automobilindustrie (Masking), und Systeme zur Innen- und Außenverpackung (Packaging). Der Hamburger Konzern agiert weltweit.

    Offizielle Webseite: https://www.beiersdorf.de

    Aktionärsverteilung