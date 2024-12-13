Unternehmensprofil

Die BHP Group Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen der Rohstoffindustrie. Zu den geförderten Rohstoffen gehören Aluminium, Braun- und Kokskohle, Kupfer, Mangan, Eisenerz, Uran, Nickel, Silber und Titanium-Mineralien. Hinzu kommen Öl, Gas, Flüssiggas und Diamanten. Das sehr breite Produktportfolio umfasst damit wertvolle Ressourcen, die einen stetigen Kapitalfluss garantieren. Der Konzern entstand in seiner heutigen Form 2001 aus dem Zusammenschluss von BHP Limited und Billiton Plc. Beide Gesellschaften bestanden lange getrennt als BHP Billiton Ltd. (inzwischen BHP Group Ltd.) und BHP Billiton Plc (BHP Group Plc) und wurden separat gelistet. Operativ agierten beide aber schon längst als fusionierte Einheit in der BHP Group. Anfang 2022 wurde das dual listing aufgegeben. Seither sind nur noch die Aktien der Ltd. handelbar.

Offizielle Webseite: https://www.bhpbilliton.com