Diese 10 Aktien aus dem MSCI World-Index bieten alle ein niedriges KGV und eine gleichzeitig hohe Dividende. Es sind sogar bis zu 6,79 Prozent Dividendenrendite möglich und die KGVs sind teilweise unter 6. Welche Aktien aus dem Weltaktienindex Sie jetzt brauchen.

Der MSCI World Index erfreut sich vor allem bei ETF-Anlegern sehr großer Beliebtheit. Doch auch wer Einzelaktien sucht, der kann hier fündig werden. Denn wir haben die 50 nach Marktkapitalisierung größten Werte aus dem MSCI World herausgesucht und sie nach Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und Dividendenrendite untersucht. Und die folgenden zehn Werte bieten unserer Meinung nach die beste Kombination:

10 MSCI World Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Aktie KGV Dividendenrendite Shell 5,6 4,17% Verizon 8,5 6,79% Wells Fargo 9,4 2,96% BHP Group 11,7 5,67% Bank of America 9,3 2,99% Abbvie 12,7 4,02% Cisco 12,5 3,31% Novartis 13,9 3,82% Pfizer 10,2 3,74% Chevron 11,5 3,19%

Grundsätzlich lassen sich unter den Top-Positionen nicht so viele sehr günstige Werte finden. Woran liegt das? In den MSCI World kommen ja die wertvollsten Unternehmen der Welt. Diese sind also eher teurer und nicht klassisch unterbewertet. Schaut man sich dann noch die 50 größten Aktien daraus an, so wie wir es gemacht haben, sucht man ja nochmal die teuren von den teuren aus. Und dennoch lassen sich sehr gute Bewertungen finde:

So erhalten Anleger eine Shell mit einem KGV von 5,6 und einer Dividendenrendite von 4,17 Prozent. Oder auch den Telekommunikationskonzern Verizon mit einem KGV von 8,5 und einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent.

Auch diese Aktien aus dem MSCI World Index können sich lohnen

Auf Platz 3 folgt dann die US-Großbank Wells Fargo mit einem KGV von 9,4 und einer Dividendenrendite von 2,96 Prozent. Auf Platz 5 ist der Bergbaukonzern BHP Group vom KGV her nicht mehr klassisch billig, doch die Dividendenrendite von 5,67 Prozent dürfte Anlegern gefallen. Dafür bietet die Bank of America dann wieder ein KGV von unter 10, auch wenn die Dividendenrendite nicht überragend ist.

schließlich wird es ab dem Platz 6 etwas teurer mit dem US-Pharmakonzern Abbvie, dem Telekommunkationsnabieter Cisco, dem Schweizer Pharma-Wert Novartis, dem US-Pharma-Giganten Pfizer und schließlich mit Chevron auf Platz 10. Übrigens: Mehr Dividende, gigantische Aktienrückkäufe, steigender Kurs: Diese Aktie beeindruckt auch Warren Buffett

Insgesamt finden Anleger aber auch bei den MSCI World Aktien gute Bewertungen. Und wer sich nicht auf Einzelaktien festlegen möchte, der profitiert durch einen ETF auf den MSCI World ohnehin von allen diesen KGVs und Dividendenrenditen.